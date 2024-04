John Collins soulagé d’être dans une franchise qui voulait vraiment de lui

Après des mois et même des années de rumeurs, John Collins a fait ses valises. On ne l’attendait pas forcément au Jazz, où il devrait être 6e homme derrière Lauri Markkanen et Walker Kessler, et on ne s’attendait pas forcément à ce que les Hawks le bradent à ce point. Mais après des années chez des Hawks qui le gardaient par défaut, l’ancien vainqueur du concours de dunks est surtout heureux de se sentir désiré.

« J’étais enthousiaste à l’idée d’aller dans un endroit qui, je le savais, me voulait vraiment et essayait de me récupérer », a déclaré John Collins. « C’est toujours très agréable d’entendre et de savoir que l’on débarque dans un endroit qui vous veut vraiment et qui veut que vous excelliez. C’est un grand soulagement de savoir que toutes les discussions sont terminées et que je peux aller dans une nouvelle maison et en faire mon nouveau chez-moi ».

« Une bonne chose d’en finir et de prendre un nouveau départ dans l’Utah »

Le mot « soulagement » est revenu plusieurs fois lors de son point presse. « C’est un grand soulagement » insiste-t-il. « Il est clair que mon nom faisait l’objet de nombreuses rumeurs et que cela n’a pas été facile. C’est donc une bonne chose d’en finir et de prendre un nouveau départ dans l’Utah. La franchise m’a accueilli à bras ouverts et a essayé de me mettre le plus à l’aise possible. Le fait de pouvoir aller au Delta Center et de saluer les fans – même si tout n’était pas encore officiel… Je voulais quand même être dans les parages et essayer de me faire connaître des fidèles de l’Utah et de commencer ma relation le plus tôt possible. »

Au Jazz, John Collins estime que sa polyvalence va parfaitement coller au style de jeu prôné par Will Hardy.

« Je ne sais jouer que d’une seule façon » poursuit-il. « Et s’il y a bien une chose que le coach m’a dite, c’est que les supporters adorent un joueur qui se donne à fond, qui joue avec passion, qui aime le jeu, qui plonge sur le terrain, qui revient en défense pour contrer, qui provoque des passages en force… Je fais tout cela. Au-delà de mes qualités et du basket, la passion fait partie intégrante de mon jeu ».

Enfin, on peut même dire qu’il s’agit d’un retour aux sources, puisqu’il est né dans l’Utah où son père était militaire ! « C’est plutôt cool de boucler la boucle. Revenir dans l’Utah… C’est comme ça que la vie fonctionne… »

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 30 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.2 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 31 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTH 68 28 53.2 37.1 79.5 2.3 6.2 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 Total 432 29 54.8 35.8 78.5 2.2 5.8 8.1 1.4 3.1 0.6 1.4 1.0 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.