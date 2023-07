Aaron Holiday, troisième meneur des Rockets

Avant l’ouverture du marché, les Rockets avaient un objectif clair : entourer les jeunes du club de joueurs affirmés. Quasiment une semaine après l’ouverture du marché, c’est peu dire que la direction a parfaitement suivi son cap : après Fred VanVleet, Dillon Brooks, Jock Landale et Jeff Green, ESPN annonce que c’est Aaron Holiday qui rejoint Houston pour encadrer les Jalen Green, Amen Thompson, Alperen Sengun, Cam Whitmore et Jabari Smith Jr.

Un recrutement (d’un an) sur le poste de meneur attendu, puisque The Athletic rapportait ce mercredi que la franchise texane cherchait encore à signer un extérieur d’expérience. C’est donc chose fait avec le cadet de la fratrie Holiday, embauché comme troisième meneur derrière « FVV » et le rookie Amen Thompson.

La refonte de la mène des Rockets est maintenant complétée, et la jauge « expérience et maturité » continue de se remplir dans le vestiaire du groupe, remodelé et enfin ambitieux après deux saisons sans relief.

Aaron Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 IND 50 13 40.1 33.9 82.0 0.1 1.2 1.3 1.7 1.4 0.4 0.8 0.3 5.9 2019-20 IND 66 25 41.4 39.4 85.1 0.3 2.0 2.4 3.4 1.8 0.8 1.3 0.2 9.5 2020-21 IND 66 18 39.0 36.8 81.9 0.2 1.1 1.4 1.9 1.4 0.7 1.0 0.2 7.2 2021-22 * All Teams 63 16 44.7 37.9 86.8 0.4 1.6 1.9 2.4 1.5 0.7 1.1 0.1 6.4 2021-22 * WAS 41 16 46.7 34.3 80.0 0.2 1.4 1.6 1.9 1.5 0.6 1.0 0.2 6.1 2021-22 * PHX 22 16 41.1 44.4 93.9 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 0.8 1.3 0.0 6.8 2022-23 ATL 63 13 41.8 40.9 84.4 0.4 0.8 1.2 1.4 1.3 0.6 0.6 0.2 3.9 Total 308 17 41.3 37.7 84.1 0.3 1.4 1.7 2.2 1.5 0.7 1.0 0.2 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.