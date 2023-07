Les Rockets cherchent encore du renfort à l’extérieur

Avec les arrivées de Fred VanVleet, Dillon Brooks, Jeff Green et Jock Landale, les Rockets ont rempli leurs objectifs de l’intersaison. L’équipe a récupéré de l’expérience avec les dollars qu’elle avait dans les mains au début de l’été. Et d’après The Athletic, ce n’est pas encore terminé.

Houston voudrait encore signer un extérieur d’expérience, pour avoir un peu plus de densité derrière Fred VanVleet, Jalen Green et Kevin Porter Jr, et elle surveille les bonnes affaires sur le marché.

Pour cela, la franchise texane a encore une « mid-level exception » de 7.7 millions de dollars, ainsi que 4.5 millions à dépenser sur les 59 de départ, avant les quatre signatures estivales.

Parmi les joueurs encore libres et qui ont le profil attendu par les Rockets, on peut citer Will Barton, George Hill, Goran Dragic, Wesley Matthews, Austin Rivers, Danny Green ou encore Terrence Ross et Kendrick Nunn.