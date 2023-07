Les grands travaux des Rockets

Il y a presque trois mois, Rafael Stone, le GM des Rockets, avait annoncé la couleur pour le futur de la franchise texane avec deux phrases. La première, c’était : « Je pense qu’on est à la fin de la première phase. » La seconde : « On va clairement faire venir des vétérans durant l’intersaison. »

La « free agency » a tout confirmé : Houston a bien recruté des joueurs d’expérience cet été pour entamer la deuxième phase de son projet.

Les dirigeants rêvaient d’un duo Fred VanVleet – Dillon Brooks, et ils l’ont eu. Jeff Green, qui va avoir 37 ans fin août, est le prototype parfait du vétéran qui peut encadrer et partager son expérience avec les jeunes joueurs. Sans oublier les arrivées de Jock Landale et de deux joueurs draftés : Amen Thompson et Cam Whitmore.

Les Rockets voulaient de l’expérience et avec Fred VanVleet, Jeff Green et Dillon Brooks, ils possèdent un trio à 177 matches de playoffs. Les deux premiers cités ont même remporté le titre, Fred VanVleet avec Toronto en 2019 et Jeff Green avec Denver, il y a quelques jours seulement.

Certes, ils ont dû sortir le chéquier (130 millions de dollars sur trois ans pour Fred VanVleet, 80 millions de dollars sur trois ans pour Dillon Brooks) mais l’équipe estimait que c’était nécessaire.

Les Rockets ont enfin un visage ambitieux

Depuis le départ de James Harden, Houston était ainsi construit autour de jeunes inexpérimentés, draftés année après année, qui prenaient toute la place. L’idée était de faire grandir ces talents malgré les erreurs ou les défaites. Avec les arrivées de Fred VanVleet et Dillon Brooks, les choses vont changer, comme l’a déjà annoncé Ime Udoka.

« La plupart des temps de jeu et des rôles ont été attribués aux jeunes, par le passé. Il y aura des changements dans la deuxième phase », a prévenu l’ancien coach des Celtics. « Nous ajoutons de jeunes éléments, mais aussi des vétérans. Je pense que cela va permettre d’élever le niveau de compétition. Plus rien ne sera donné comme ça ».

Le premier objectif, celui de se renforcer, a été rempli. Il est évident que les Rockets version 2023/24 seront bien plus compétitifs sur le papier que ces dernières saisons. Il faudra clairement faire bien mieux que lors des deux derniers exercices, terminés à seulement 20 et 22 victoires…

Reste bien sûr à confirmer à la rentrée sur les parquets, car la conférence Ouest est d’une incroyable densité et ce nouveau groupe, dirigé par un nouvel entraîneur, va devoir trouver son équilibre.

L’intersaison des Rockets

Arrivées : Ime Udoka (coach), Fred VanVleet (Raptors), Dillon Brooks (Grizzlies), Jeff Green (Nuggets), Jock Landale (Suns), Amen Thompson, Cam Whitmore

Départs : Tyty Washington Jr. et Usman Garuba (Hawks), Kenyon Martin Jr (Clippers), Josh Christopher (Grizzlies)