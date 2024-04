Vers le deuxième étage de la fusée à Houston ?

Quand se termine donc une phase de reconstruction, pour passer à celle des résultats et des ambitions ? Pour Houston, la question pourrait encore se poser car la franchise n’avance pas vraiment depuis 2020, malgré les commentaires de Stephen Silas, avec des saisons à seulement 17, 20 et encore 20 victoires.

Pour autant, d’après Rafael Stone, la première étape de la reconstruction de la franchise, entamée après le départ de James Harden, est officiellement terminée.

« Je pense qu’on est à la fin de la première phase », estime le GM de la franchise, en poste depuis octobre 2020, pour ESPN. « Quand je suis arrivé, on n’avait pas de tours de Draft, ni d’espace financier dans la masse salariale. L’équipe était construite bizarrement, pour jouer d’une seule façon avec un grand joueur. »

Pour définitivement passer au deuxième étage de la fusée, il va néanmoins falloir commencer à gagner des matches. C’est aussi (surtout même) à cette aube que l’on mesure la progression d’un groupe.

« Ils doivent continuer de progresser et s’améliorer rapidement », explique Rafael Stone. « Cela ne veut pas dire que je veux des All-Stars la saison prochaine, mais on a besoin de voir une bonne progression, qui commence avec une grosse éthique de travail. Dans ce domaine, je n’ai pas à me plaindre. Il faut que ça continue dans ce sens. »

Les Rockets ont accumulé les jeunes talents depuis quelques saisons mais le groupe reste trop jeune et inexpérimenté. Comme les dirigeants ont désormais 60 millions de dollars à dépenser cet été, ils vont pouvoir renforcer cet effectif et pourquoi pas rêver d’un retour de James Harden ou d’une signature de Jaylen Brown…

« On va clairement faire venir des vétérans durant l’intersaison », annonce le GM. « Car avec la Draft, on n’a pas, sauf une fois sur un million, un joueur qui est prêt à jouer en NBA dès le premier jour. Donc il faut des joueurs qui peuvent les aider, qui connaissent déjà ce monde. Donc, par définition, ce sont des vétérans. »