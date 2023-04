Jaylen Brown dans le viseur des Rockets ?

L’été risque d’être mouvementé dans le Massachusetts, puisqu’en plus de devoir se pencher sur le dossier Grant Williams, les dirigeants des Celtics devront se concentrer sur la prolongation de contrat de Jaylen Brown, auteur de sa meilleure saison en carrière (26.7 points, 6.8 rebonds, 3.4 passes et 1.1 interception).

« Free agent » à l’été 2024, l’arrière/ailier de 26 ans doit encore toucher 30.7 millions de dollars en 2023/24, mais rien n’assure que ce sera Boston qui les lui paiera, puisqu’il pourrait être amené à faire ses valises cet été. Surtout si les négociations à propos de sa re-signature prennent une mauvaise tournure et que des équipes en profitent pour se montrer agressives à son sujet.

Priorité au statut ou à l’argent ?

D’après ESPN Radio, il se peut que les Rockets fassent partie des franchises intéressées par Jaylen Brown, dès cet été ou lors du prochain. En reconstruction, alors qu’un retour au bercail de James Harden est évoqué, ils pourraient offrir au 3e choix de la Draft 2016 un statut de leader qu’il ne possède pas chez les Celtics, compte tenu de la présence de Jayson Tatum.

Par conséquent, en lui offrant le maximum sur le plan financier et des responsabilités accrues, les dirigeants de Houston auraient de quoi séduire « JB » à l’été 2024. Mais pour intéresser Boston dès cette année, il en faudrait beaucoup, car le joueur est en pleine force de l’âge et ses meilleures saisons sont censées être devant lui.

Reste que les Celtics ont la main sur le dossier Jaylen Brown (et le nouvel accord collectif les aidera en ce sens…), car ils pourront lui proposer plus que n’importe quelle équipe et, ce, dès 2023. En se mettant davantage dans le rouge financièrement, mais afin d’éviter une situation embarrassante où leur All-Star testerait le marché et serait libre de signer où bon lui semble dans un an.

Pour l’heure, voici en tout cas les différentes offres que pourraient soumettre les dirigeants de Boston à leur arrière/ailier dans quelques mois.

161 millions de dollars sur quatre ans , actuellement.

, actuellement. 189 millions de dollars sur quatre ans , avec le nouvel accord collectif.

, avec le nouvel accord collectif. 290 millions de dollars sur cinq ans, s’il est nommé dans une All-NBA Team (supermax).

Des déclarations qui n’excluent pas un départ…

Seule ombre au tableau côté Celtics : les récentes déclarations de Jaylen Brown, qui s’était montré évasif concernant son avenir dans le Massachusetts. Lui qui, rappelons-le, avait été mentionné dans les discussions pour atterrir à Brooklyn en échange de Kevin Durant.

« Je n’en sais rien… Tant que l’on a besoin de moi… Cela ne dépend pas de moi… Nous verrons ce qu’ils pensent de moi au fil du temps et ce que je pense d’eux au fil du temps. J’espère que, quoi qu’il en soit, cela aura du sens. Mais je resterai là où l’on veut de moi. Là où l’on a besoin de moi et où l’on me traite correctement. […] J’apprécie juste les moments que l’on vit actuellement. Si c’est pour y jouer toute ma carrière, alors ce sera pour toute ma carrière. Si ce n’est pas le cas, ce ne sera pas le cas… Certains des plus grands joueurs n’ont pas fini leur carrière dans la même franchise. […] Même si nous nous sentons bien quelque part et que nous aimons y vivre, on verra où la vie nous mène. On voit comment cela évolue. Tout ce que l’on peut faire, c’est se concentrer sur ce qui se présente devant nous. Mais je n’en sais rien et je ne veux pas répondre à cette question, car ce genre de choses poussent les fans à spéculer et ils deviennent fous. Pour l’instant, je dirai simplement que l’on verra le moment venu. »

Pour ne rien arranger, Jaylen Brown ne se dit pas complètement à l’aise avec certains fans de Boston.

« Il ne s’agit pas de tous les supporters des Celtics, mais il y a une partie des supporters qui pose problème. Si vous faites un mauvais match, ils relient ça à votre personnalité. Je pense vraiment qu’il y a une petite partie de la Celtic Nation qui est extrêmement toxique et qui ne veut pas voir les athlètes utiliser leur plateforme, qui veut juste que l’on joue au basket, que l’on les divertisse et que l’on rentre chez nous. C’est un problème pour moi. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 66 36 49.3 33.9 76.9 1.2 5.6 6.8 3.4 2.6 1.1 2.9 0.4 26.7 Total 469 30 47.7 36.6 72.4 0.9 4.3 5.2 2.2 2.5 1.0 2.0 0.4 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.