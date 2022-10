Grant Williams et les Celtics n’ont pas réussi à trouver de compromis

Il fait partie, avec Matisse Thybulle ou Cameron Johnson notamment, des joueurs de la Draft 2019 qui n’ont pas prolongé cet automne. Comme annoncé, Grant Williams n’a pas réussi à se mettre d’accord avec les Celtics.

L’ailier fort avait un chiffre en tête, qui tournait autour de 14 ou 15 millions de dollars la saison, quand la franchise n’était pas décidée à offrir autant. Les négociations étaient donc dans l’impasse.

« Je ne bougeais pas sur ce que je souhaitais. Eux non plus je pense », résume le joueur de Boston à The Athletic. « Des deux côtés, on a essayé de négocier pour arriver à un accord. Il n’y avait aucune mauvaise volonté, aucune frustration. On n’a pas réussi à conclure, tout simplement. Cela ne signifie pas qu’un accord ne sera pas trouvé l’année prochaine, ou dans l’avenir. »

Si Grant Williams n’a pas accepté une offre moins importante, comme celles des autres intérieurs de son style (33 millions sur trois ans pour P.J. Tucker et Maxi Kleber, ou 21.6 sur deux ans pour Larry Nance Jr), c’est pour justement faire remonter la cote des joueurs comme lui.

« Tout le monde dit que l’argent change la vie, c’est vrai et c’est bien, mais on ne veut jamais accepter un mauvais contrat. Quand on regarde la ligue et le rôle que j’y joue dans le syndicat des joueurs, il faut penser à son présent mais aussi à son futur. Il ne s’agissait pas d’argent, mais de valeur, et non seulement pour cette saison mais pour les suivantes à venir. C’est une question de perspective : je veux m’assurer d’être en accord avec ma prolongation et qu’elle ne perturbe pas les autres joueurs comme moi, ni le marché. »

Cet épisode maintenant terminé, avant de reprendre plus tard peut-être, le finaliste 2022 peut désormais se concentrer uniquement sur sa saison.

« Je remercie les Celtics pour cette opportunité. C’est pour ça qu’on veut rester ici longtemps. Après, au fond, je fais mon boulot, je fais ce qu’on me demande et ça ne va pas avoir d’impact sur moi. On s’occupera de ça plus tard. L’objectif, c’est de gagner le titre » rappelle-t-il ainsi.