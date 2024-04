Jaylen Brown reste évasif sur son avenir aux Celtics

All-Star et finaliste NBA, Jaylen Brown a bien cru qu’il allait faire ses valises. C’était l’été dernier, lorsque Kevin Durant voulait quitter les Nets, et Brad Stevens n’avait pas caché qu’il avait discuté avec ses homologues de Brooklyn. Mais il avait aussi expliqué être en contact permanent avec ses joueurs pour éviter qu’ils ne cogitent trop.

« Il faut également être capable de communiquer de manière franche et transparente avec les personnes concernées. On a eu des conversations très ouvertes dès le début avec chacun de nos gars » avait-il confié à l’époque, alors que les Nets voulaient Jaylen Brown, mais aussi Marcus Smart.

Finalement, Brad Stevens n’a pas cédé, mais Jaylen Brown se souvient de cette période. « Kevin et Jayson sont potes, ils s’entraînaient ensemble… » rappelle-t-il à The Ringer. « Je n’avais pas de certitude sur l’énergie qui se dégageait. Je n’étais pas certain de la direction que voulait prendre la franchise. »

Pour se rassurer, Jaylen Brown a organisé un appel à trois avec Brad Stevens et Jayson Tatum, et le président des Celtics lui avait assuré qu’il ne partirait pas. Une promesse tenue, et comme l’avait annoncé Grant Williams, Jaylen Brown réalise une très grande saison au point d’être un candidat sérieux pour une place dans une All-NBA Team.

Jaylen Brown peut toucher le maximum avec les Celtics

Une sélection qui pourrait changer sa manière d’envisager la prochaine « free agency ». Free agent en 2024, il pourrait profiter de cette possible sélection pour parapher le plus gros contrat possible dès cet été. Seuls les Celtics peuvent lui offrir le maximum… mais lui laisse la porte ouverte à un départ.

« Je n’en sais rien… Tant qu’on a besoin de moi… Cela ne dépend pas de moi… » estime-t-il. « Nous verrons ce qu’ils pensent de moi au fil du temps et ce que je pense d’eux au fil du temps. J’espère que, quoi qu’il en soit, cela aura du sens. Mais je resterai là où on veut de moi. Là où on a besoin de moi et où on me traite correctement. »

En fait, Jaylen Brown préfère profiter du moment présent à jouer avec Jayson Tatum et ce groupe plutôt que de se projeter sur le moyen et le long terme.

« J’apprécie simplement les moments qu’on vit actuellement. Si c’est pour y jouer toute ma carrière, alors ce sera pour toute ma carrière. Si ce n’est pas le cas, ce ne sera pas le cas… Quelques-uns des plus grands joueurs n’ont pas fini leur carrière dans la même franchise. Michael Jordan a pris sa retraite aux Wizards. Même si nous nous sentons bien ici et que nous aimons y vivre, on verra où la vie nous mène. On voit comment le processus évolue. Tout ce qu’on peut faire, franchement, c’est se concentrer sur ce qui se présente devant nous. Mais je n’en sais vraiment rien et je ne veux pas répondre à cette question parce que ce genre de choses poussent les fans des Celtics à spéculer et ils deviennent fous. Pour l’instant, je dirai simplement qu’on verra ça le moment venu. »

Pas de promesse donc, car Jaylen Brown se souvient sans doute de celle de Kyrie Irving, finalement non tenue. D’autant que l’arrière/ailier semble, comme le meneur, avoir un problème avec certains fans celtes…

« Il ne s’agit pas de tous les supporters des Celtics, mais il y a une partie des supporters qui pose problème. Si vous faites un mauvais match, ils relient ça à votre personnalité. Je pense vraiment qu’il y a une petite partie de la Celtic Nation qui est extrêmement toxique et qui ne veut pas voir les athlètes utiliser leur plateforme, qui veut juste qu’on joue au basket, qu’on les divertisse et qu’on rentre chez nous. C’est un problème pour moi ».

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.