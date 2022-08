Le feuilleton Kevin Durant terminé, Brad Stevens fait l’éloge de l’effectif des Celtics

Terminées les rumeurs d’un échange entre Nets et Celtics. Le saga Kevin Durant, qui s’est finalement décidé, voire « résigné », à rester à Brooklyn, est terminée pour aujourd’hui. Cités à l’instar des Suns parmi les équipes intéressées par l’ailier, les Verts peuvent désormais tourner la page et avancer plus sereinement.

Les tractations passées entre les deux franchises ? Brad Stevens, qui confirme leur existence, n’en dira rien. « Parce que je ne pense pas que ce soit approprié. Mon travail consiste à déterminer les coûts et, en fin de compte, si on veut ou non être impliqué dans un échange avec une franchise de la ligue », note le président des Celtics, dont les propos sont repris par Yahoo, après un passage chez WEEI/NESN Jimmy Fund Radio-Telethon.

Sa référence aux « coûts » peut laisser entendre que la contrepartie réclamée par les Nets – il était question de Jaylen Brown et Marcus Smart notamment – était trop élevée.

« Il faut être capable d’ignorer le bruit et de savoir ce qui est important. Il faut également être capable de communiquer de manière franche et transparente avec les personnes concernées »

Le dirigeant semble n’avoir aucun regret après l’échec de ces négociations qui, à l’entendre, ne date pas d’aujourd’hui. « Depuis l’arrivée de (Malcolm) Brogdon, on se sentait vraiment bien avec notre équipe et (à l’idée) de construire autour de ces gars autour desquels on a construit, en essayant de renforcer nos meilleurs joueurs. On est impatients à l’idée d’aller de l’avant avec l’équipe, c’est vraiment notre priorité depuis un moment. »

Il ajoute : « Vous dites (les journalistes) qu’on a été occupés et qu’il y a eu beaucoup de discussions, mais pas de ma part. J’espère que cela a donné à tout le monde de la matière à discuter. Mais c’est assez calme de notre côté depuis un moment maintenant. »

Quid toutefois de Jaylen Brown qui a vu son nom être associé à celui de « KD » ? Son ancien coach assure être resté en contact avec lui tout au long du processus. « Il faut être capable d’ignorer le bruit et de savoir ce qui est important. Il faut également être capable de communiquer de manière franche et transparente avec les personnes concernées. On a eu des conversations très ouvertes dès le début avec chacun de nos gars. Je me suis assis avec Jaylen la semaine dernière à Los Angeles. Il avait l’air en pleine forme et il sera bientôt de retour à Boston. »

Motivé comme jamais, comme l’imagine son coéquipier Grant Williams ?