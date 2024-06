Depuis quelques semaines, un retour de James Harden à Houston est de plus en plus évoqué. Les premiers bruits de couloir datent de décembre 2022 et The Athletic confirme qu’un intérêt mutuel existe entre les deux camps.

Si bien que les Rockets sont optimistes et pensent pouvoir échanger avec lui, pour le convaincre de revenir, s’il décide d’être libre cet été.

Pourtant, sportivement, cela ne semble pas avoir de sens : le MVP 2018 vise actuellement le titre avec les Sixers alors que les Rockets sont la pire équipe de la ligue. Mais l’histoire d’amour entre le joueur et la franchise est toujours vivante, malgré son départ en janvier 2021 après huit saisons passées dans le Texas.

Une porte qui n’a jamais été fermée

En réalité, le divorce n’en était pas vraiment un. Certes, la fin de parcours a été émaillée par l’explosion du groupe qui avait tenté de gagner le titre, avec les départs de Daryl Morey et Mike D’Antoni, puis avec le comportement peu professionnel du joueur avant le début de la saison 2020/2021 : des retards, du surpoids ou encore des tensions pendant les entraînements avec ses coéquipiers.

Mais tout ceci est à lire comme la conséquence d’une fin de parcours. La franchise et le joueur avaient tout tenté pour décrocher le titre pendant plusieurs années. Les arrivées de Chris Paul ou de Russell Westbrook l’ont prouvé. Mais les échecs en playoffs ont été nombreux et finalement l’objectif n’avait pas été rempli. James Harden avait donc quitté la franchise bien plus déçu qu’en colère et les dirigeants avaient accepté sa demande de transfert, le tenant au courant des avancées des négociations et lui permettant finalement d’aller à Brooklyn.

Nos confrères de The Athletic parlent ainsi davantage d’une « séparation à l’amiable » que d’un divorce. La porte est toujours restée ouverte puisqu’aucun des deux camps n’a de ressentiment envers l’autre.

Surtout que la relation entre James Harden et la ville de Houston est restée très forte, malgré la distance. L’ancien sixième homme de l’année avec le Thunder est toujours copropriétaire de l’équipe de football du Houston Dynamo, sans oublier qu’il est encore proche de Tilman Fertitta, le propriétaire de la franchise, et de son fils, Patrick Fertitta. De plus, il s’entraîne avec les jeunes Rockets pendant l’intersaison, et il y a toujours sa principale maison.

Pas encore inquiets, les Sixers ont de solides arguments

Une question se pose naturellement face à ces informations : les Sixers doivent-ils s’alarmer et déjà imaginer un départ de leur star ? D’après nos confrères, la franchise de Philadelphie n’est pas inquiète, car elle estime avoir deux arguments de poids pour convaincre « The Beard » de rester : l’argent et le sportif.

Les Sixers ont une équipe ambitieuse et ils squattent les premières places de la conférence Est, quand les Rockets sont des cancres depuis le départ de James Harden justement. De plus, Daryl Morey, le président des Sixers, pourra lui proposer le plus gros contrat possible avec 272 millions de dollars sur cinq ans. Houston, qui aura l’espace financier nécessaire durant l’intersaison, devra se contenter de 201 millions sur quatre ans.

Néanmoins, d’autres signes peuvent faire espérer Houston. Déjà, le joueur a récemment changé d’agent, ce qui n’est jamais anodin à quelques mois de (peut-être) négocier un contrat. Ensuite, il y a eu le départ de Michael Rubin, qui fut actionnaire minoritaire des Sixers. Ce dernier est un proche de James Harden et son départ, car il a été obligé de vendre ses parts, pourrait peser du côté de l’ancien meilleur marqueur de la ligue.

Il faudra encore patienter avant de percer les volontés profondes du joueur et la fin de saison des Sixers aura évidemment une influence sur le choix de James Harden d’activer ou non sa dernière année de contrat à 35.4 millions de dollars pour la saison 2023/2024.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 Total 1072 35 44.1 36.4 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.