A Philadelphie, on croit encore au concept de « super teams »

Les Sixers n’ont pas fait de gros changements lors de cette « trade deadline », et Doc Rivers va pouvoir bosser dans la continuité. Malgré des blessures encore importantes, son équipe suit le rythme des Celtics et des Bucks, et elle apparaît comme un outsider de premier choix pour la suite. Tout juste faut-il composer avec cette rumeur d’un possible retour de James Harden aux Rockets l’été prochain…

« Je sais qu’il est uniquement focalisé sur cette saison, et non l’intersaison » assure Daryl Morey, qui le connaît très bien. « Je sais qu’il est focalisé sur le conquête du titre. Il jouera là où il a le sentiment d’avoir le plus de chances de le faire. Son tandem avec Joel est très, très bon, et on pense que c’est un super duo pour le long terme. »

Est-ce que l’association de deux des dix meilleurs joueurs de la NBA est encore la meilleure solution pour gagner un titre ? A Houston comme à Philadelphie, Morey a toujours tenté de monter des « super teams », et les Clippers, les Lakers ou encore les Suns pensent que c’est aussi la solution pour décrocher le titre.

« Pour gagner en NBA, vous avez besoin de plusieurs joueurs de tout premier plan. L’histoire de la NBA est quasiment sans équivoque à ce sujet, à l’exception peut-être d’une ou deux équipes. Comme vous avez plusieurs équipes avec plusieurs superstars, certaines d’entre elles ne vont pas gagner, mais cela ne signifie pas pour autant que c’était une mauvaise stratégie de les réunir… ».

Mais avant de parler de titre, il faudra déjà passer le second tour puis les Sixers n’ont plus atteint les finales de conférence depuis 2001 ! « On se concentre sur le titre, et on ne se préoccupe pas vraiment de chaque tour. Je suis plutôt confiant sur le fait que si on avait atteint la finale de conférence, tout le monde pointerait du doigt le fait qu’on n’a pas joué de finale NBA… On a du pain sur la planche, mais on est focalisé sur une seule chose. »