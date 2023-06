Quelles équipes possèdent la plus grosse enveloppe de recrutement pour la « free agency » ?

Ce vendredi, la « free agency » ouvre ses portes en NBA et les joueurs libres de tout contrat vont ainsi pouvoir signer avec leurs nouvelles équipes. Toutes les franchises ne partent pas dans cette course à l’armement avec les mêmes moyens. Certaines ont plus de dollars, donc plus d’arguments, à offrir que d’autres.

Cette année, ce sont deux équipes texanes qui auront l’enveloppe la plus lourde pour se renforcer, d’après le site Spotrac : Houston est largement devant avec presque 60 millions de dollars à dépenser. Une somme que les Rockets pourraient consacrer à Fred VanVleet et Dillon Brooks. Derrière, San Antonio aura 37.4 millions, et il faudra donc surveiller leur recrutement pour entourer Victor Wembanyama. Pourquoi pas Kyle Kuzma…

Suivent ensuite Indiana et Detroit, avec respectivement 32.1 et 27.8 millions dans leur bourse. Comme Jordan Clarkson a activé la dernière année de son contrat, Utah n’aura plus que 25 millions pour recruter.

Enfin, Orlando disposera de 17.7 millions et Oklahoma City de 16.6.