Jordan Clarkson reste au Jazz !

Après avoir signé sa meilleure saison en carrière aux points, aux rebonds et aux passes, on pensait qu’il serait free agent pour aller chercher un plus gros salaire…

Mais Jordan Clarkson a décidé d’activer sa « player option », et d’aller au bout de son contrat avec le Jazz. L’ancien meilleur sixième homme de la NBA touchera 14.2 millions de dollars cette saison avec Utah, et cette décision n’empêchera pas ses dirigeants de lui proposer une belle prolongation de contrat pour les saisons à venir.

Dans le même temps, Hoopshype annonce que la direction de Utah a activé sa « team option » pour garantir la dernière année de contrat de Kelly Olynyk. Le Canadien touchera 12.8 millions de dollars la saison prochaine, et il devra désormais composer avec la présence de John Collins, arrivé des Hawks en début de semaine.

Equipe surprise à l’Ouest, autour de Lauri Markkanen, le Jazz a choisi de miser sur la continuité pour attaquer la prochaine saison, et on rappellera que Talen Horton-Tucker a aussi décidé d’aller au bout de son contrat.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 1.0 2.3 3.2 3.5 1.9 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.6 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.7 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.2 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.9 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.1 0.2 20.8 Total 661 28 44.0 33.8 82.6 0.9 2.5 3.4 2.7 1.7 0.8 1.8 0.2 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.