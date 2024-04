Tyty Washington Jr. et Usman Garuba en partance pour Atlanta

Fred VanVleet, Jalen Green, Kevin Porter Jr, Josh Cristopher et Amen Thompson : il commence à y avoir du monde sur le « backcourt » des Rockets, et c’est sans surprise Tyty Washington Jr. qui en fait les frais.

Rookie cette saison, l’ancien joueur de Kentucky a peiné à obtenir la confiance de Stephen Silas, et n’aura donc même pas l’occasion de tenter d’obtenir celle d’Ime Udoka puisqu’il va prendre la direction d’Atlanta, en compagnie d’Usman Garuba selon The Athletic. En échange, les Hawks envoient aux Rockets de futurs choix de Draft, sans qu’on en sache plus pour l’instant.

En Georgie, dans la rotation des Hawks, Tyty Washington Jr. se verra sans doute offrir davantage d’opportunités par Quin Snyder, en relais de Trae Young avec le rookie Kobe Bufkin. Difficile en revanche d’imaginer un chemin vers la rotation pour Usman Garuba, bloqué en l’état sur le poste de pivot derrière Clint Capela et Onyeka Okungwu.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Usman Garuba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 24 10 43.2 25.0 71.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.2 0.4 0.3 0.5 2.0 2022-23 HOU 75 13 48.6 40.7 61.7 1.6 2.5 4.1 0.9 1.8 0.6 0.6 0.4 3.0 2023-24 GOS 6 3 16.7 0.0 50.0 0.5 0.7 1.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 Total 105 12 46.7 36.3 62.5 1.4 2.4 3.8 0.8 1.6 0.5 0.5 0.4 2.6

