Les Spurs gardent la main sur l’avenir de Tre Jones

Après le recrutement tant attendu et médiatisé de Victor Wembanyama avec le premier choix de la Draft 2023, les Spurs préparent désormais la deuxième étape de leur intersaison : la « free agency ».

Et cela commence par garder la main sur l’avenir de Tre Jones, leur meneur titulaire cette saison (12.9 points, 3.6 rebonds, 6.6 passes et 1.3 interception). D’après le San Antonio Express News, les dirigeants de la franchise texane ont effectivement offert une « qualifying offer » (5.2 millions de dollars) au frère de Tyus Jones, qui devient donc, comme attendu, un free agent protégé à quelques heures de l’ouverture de la « free agency ».

Une quatrième année de contrat à 5.2 millions de dollars attend donc Tre Jones à la rentrée s’il ne trouve pas son bonheur sur le marché. Et s’il le trouve, et qu’il signe une « offer sheet » avec une autre équipe, les Spurs pourront ensuite décider de s’aligner (ou pas) et donc de conserver leur meneur, élément précieux de leur reconstruction.

Tre Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 37 7 47.4 60.0 89.5 0.2 0.4 0.6 1.1 0.4 0.2 0.4 0.0 2.5 2021-22 SAN 69 17 49.0 19.6 78.0 0.4 1.8 2.3 3.4 1.1 0.6 0.7 0.1 6.0 2022-23 SAN 68 29 45.9 28.5 86.0 0.8 2.8 3.6 6.6 1.4 1.3 1.6 0.1 12.9 Total 174 20 46.9 27.1 83.7 0.5 1.9 2.4 4.1 1.1 0.8 1.0 0.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.