Petit échange entre les Nuggets et le Thunder

Alors que les Nuggets s’apprêtent à disputer le Game 4 des Finals, leurs dirigeants s’activent toujours en coulisses, car ESPN indique qu’ils ont trouvé un accord avec leurs homologues du Thunder pour un transfert.

Dans le détail, Denver envoie son premier tour de Draft 2029 (avec une protection, pas encore communiquée) à Oklahoma City, qui se sépare de son 37e choix de Draft 2023, de son second tour de Draft 2024 et de son premier tour de Draft 2024 « le moins favorable », puisque OKC possédait quatre choix lors de la Draft 2024 (le sien, celui des Rockets protégé Top 4, celui des Clippers et celui du Jazz protégé Top 10).

Par conséquent, les Nuggets détiendront deux choix de Draft cette année (#37 et #40), tandis que le Thunder en détiendra aussi deux (#12 et #50).

Une manière pour les finalistes NBA de se renforcer à moindre coût ou d’avoir de la monnaie d’échange, alors que la franchise de l’Oklahoma continue, elle, d’amasser de futurs premiers tours de Draft…