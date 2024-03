Neymar, Paul Pogba, Lil Wayne, Shakira, bientôt Messi… Le soleil et les plages de Miami ont toujours su attirer les vedettes, comme c’est le cas en ce moment. La ville floridienne est l’une des plus « sexy » du pays ce qui induit, à l’instar de Los Angeles ou New York, son lot de tentations en matière de vie nocturne notamment.

Dès lors, comment les joueurs du Heat parviennent-ils à s’en accommoder ? Pour Haywood Highsmith, la tâche est « assez facile ». « Je reste à la maison. Si je ne joue pas au basket, si je ne m’entraîne pas, je passe beaucoup de temps avec ma fille, ma famille. Je me concentre sur mes objectifs et je ne me laisse pas distraire », affiche le joueur de 26 ans, habitué à louer un yacht pour des escapades familiales.

Caleb Martin, lui, ne sort « nulle part. C’est comme ça que je vois les choses. Il y aura un temps et un lieu pour profiter de ce genre de choses et s’amuser quand on le peut. Il faut aussi s’éloigner (du basket), faire des choses et trouver des moyens de garder l’esprit sain et frais, surtout dans une situation pareille. Mais je ne vais nulle part. Il y aura un temps et un lieu pour cela. »

Lailier de Miami assure tout de même aimer prendre l’air parce qu’il est un grand amateur de pêche. « Alors j’essaie de trouver des endroits. Si vous avez des recommandations, donnez-les moi ! Au-delà de ça, j’aime bien me détendre, prendre le soleil et me remettre au travail », poursuit-il.

Être « égoïste »

Comme le dit Duncan Robinson, la bonne gestion de ces distractions « n’est pas quelque chose que l’on met en route une fois que les Finals arrivent. Je pense que nous en parlons tous depuis un certain temps, avec les gars qui jouent dans cette ville depuis plusieurs années, moi y compris. » Ne pas se laisser happer par l’extérieur est déjà une réalité en saison régulière. C’est encore moins à ce stade de la compétition qu’on devrait croiser un joueur de l’équipe dans l’un des clubs prisés de Miami.

D’autant que cela fait un bout de temps que le Heat a activé le mode playoffs. « Le dernier mois et demi de la saison, on a considéré chaque match comme une rencontre de playoffs parce qu’ils l’étaient, étant donné notre position au classement », rappelle Duncan Robinson dont l’équipe a dû sortir du « play-in » pour se qualifier.

« On a l’habitude d’organiser notre vie et de nous concentrer sur ce qui est le plus important. Évidemment, lorsque vous atteignez la finale, tout le monde reçoit un message de toutes les personnes qui vous demandent si elles peuvent venir vous voir, ceci, cela et autre », rapporte Duncan Robinson, dont le numéro de téléphone a récemment fuité du côté de Boston.

« Et vous devez vraiment faire la distinction entre les personnes qui vont vous faire du bien, parce que vous voulez avoir des gens autour de vous et partager tout ça avec eux, parce que c’est de cela qu’il s’agit. Mais en même temps, vous devez être capable de construire cette barrière et d’être égoïste en mettant tout ce que vous avez dans cet effort collectif », termine Duncan Robinson, conscient qu’au bout de ces sacrifices, et après trois autres victoires potentielles, une bague attend ses coéquipiers et lui.