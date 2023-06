Duncan Robinson a savouré sa vengeance contre les fans de Boston

Et Duncan Robinson a tendu l’oreille en direction des fans de Boston. À six minutes de la fin du Game 7, le shooteur de Miami venait d’inscrire un layup dans le dos de la défense des Celtics, pour porter l’écart à +19 (94-73). Dans la foulée, Joe Mazzulla prenait un temps-mort et le shooteur chambrait donc les supporters (dépités) du TD Garden.

Un geste qui ne ressemble pas vraiment à Duncan Robinson. Mais dans le podcast de JJ Redick, l’ailier shooteur (10 points à 4/6 au tir dont 2/3 à 3-points lors du Game 7 de la finale de conférence Est) explique pourquoi il s’est décidé à forcer sa nature pour s’en prendre aux fans celtes.

« Je voulais le faire mais il y avait un conflit interne » explique-t-il. « Vous jouez sur le terrain de votre enfance, en ayant grandi en tant que fan des Celtics (NB : Duncan Robinson a grandi dans le New Hampshire, à une heure de route de Boston) donc il y a l’idée de le faire mais il faut peser suffisamment dans le match pour pouvoir se le permettre. Et c’était limite parce que dans l’idéal, il faut scorer une vingtaine de points pour pouvoir le faire. Donc le faire avec dix points, sur un layup dans le dos de la défense, ce n’est pas vraiment ce que j’avais imaginé… »

Mais alors, pourquoi Duncan Robinson tenait-il tant à faire ce geste ?

« Mais bon, je ne sais pas comment c’est arrivé. Ça vient peut-être de quelqu’un avec qui j’étais au lycée, parce que j’ai toujours le même numéro. Mon numéro de téléphone a été lâché dans un groupe de discussion, quelque part. Un gros groupe de discussion. Donc quand on a perdu le Game 6, mon téléphone était surchargé d’appels et de messages venant de numéros de l’Etat de New England. Des insultes, des mèmes de la chaussette ensanglantée de Curt Schilling (symbole du comeback des Red Sox, vainqueurs des New York Yankees après avoir été menés 3-0 en finale de la ligue américaine de baseball). Il y avait genre 70 messages. Donc je me demande ce qu’il se passe. En plus, je suis énervé parce qu’on sort de cette défaite, et j’ai raté des tirs importants. »

L’ailier de Miami explique ensuite avoir d’abord cherché qui avait bien pu faire fuiter son numéro de téléphone, avant de réfléchir à sa « vengeance », qu’il juge toutefois assez « décevante ».

« Vous seriez choqués de savoir combien de gens l’ont mal pris. J’en ai beaucoup entendu parler. C’était très partagé. Certains ont beaucoup aimé et d’autres, près de chez moi, ont dit que ce n’était pas nécessaire ou que ça manquait de classe. Mais bon, c’est comme ça … J’aurais préféré que ça arrive sur mon 7e tir à 3-points de la soirée. Mais j’ai bien senti que ça ne serait pas le cas. Donc j’ai vu une opportunité à ce moment-là, ils ont pris un temps-mort, la salle était incroyablement silencieuse et j’ai décidé de me lancer. »

.@D_Bo20 tells @jj_redick and @talter why he decided to do the Hulk Hogan taunt to the Celtics crowd during Game 7. Full episode drops later today. https://t.co/irIRZINaEK pic.twitter.com/t8r3OAICQY — TheOldMan&TheThree (@OldManAndThree) May 31, 2023

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 11 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 30 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 26 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 17 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 Total 281 26 42.9 39.9 86.6 0.2 2.6 2.8 1.5 2.4 0.5 0.9 0.2 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.