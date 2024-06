Sergio Scariolo confirme les contacts avec les Raptors

Brillant coach de l’Espagne, Sergio Scariolo est aussi l’entraîneur de la Virtus Bologne, et pour la troisième année d’affilée, sa formation entame demain la finale du championnat italien face à l’Olimpia Milan.

C’est sans doute pour cette raison qu’on ne connaît pas encore le nom du successeur de Nick Nurse aux Raptors, et le technicien italien a confirmé que les discussions étaient en cours.

« Je ne peux pas commenter un processus qui est toujours en cours » reconnaît Sergio Scariolo. « Mais je peux et je veux exprimer toute ma gratitude envers Virtus et Toronto pour la compréhension et la souplesse dont ils ont fait preuve au regard des intérêts communs apparues au cours de cette semaine de contacts ».

Si la finale de la Lega est le seul obstacle à la suite des discussions, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher Sergio Scariolo de prendre la suite de Nick Nurse, dont il était l’assistant avant de revenir en Italie. Il faut rappeler que les plus hauts dirigeants des Raptors ont fait le déplacement pour le rencontrer.