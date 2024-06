New York dans la fumée, la WNBA reporte une rencontre

Mercredi soir, les joueuses du New York Liberty et du Minnesota Lynx n’étaient pas sur le parquet du Barclays Center. La faute à la mauvaise qualité de l’air liée aux incendies de forêt au Canada. Un nuage orange s’est ainsi répandu sur la ville pendant toute la journée, et l’indice de qualité de l’air était si mauvais que les rencontres sportives prévues ont été annulées, et la WNBA a reporté sine die ce match.

Cette brume s’accompagne d’une tenace odeur de brûlé, et le maire de New York, Eric Adams, a demandé aux New-Yorkais les plus fragiles de rester chez eux.

« Il s’agit d’un événement sans précédent dans notre ville, et les New-Yorkais doivent prendre des précautions » a expliqué le maire de la ville. « Pour le moment, nous recommandons aux New-Yorkais vulnérables de rester à l’intérieur, et à tous les New-Yorkais de limiter le plus possible les activités extérieures ».

Parmi les autres évènements sportifs reportés, il y a, en MLB, la rencontre entre les New York Yankees et les Chicago White Sox. Idem en NWSL, avec le report du match de football féminin entre NJ/NY Gotham FC et le Orlando Pride alors que des vols à l’aéroport de LaGuardia ont été annulés en raison de la faible visibilité.

D’après les services météorologiques, la pollution devrait persister pendant quelques jours, « car les masses atmosphériques qui la poussent sont relativement stagnantes ».