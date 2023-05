En WNBA, le New York Liberty affiche ses ambitions de titre

Forcé à jouer les seconds rôles ces dernières années, le New York Liberty va pourtant entamer la saison WNBA avec un statut de candidat très sérieux au titre. Car alors que l’équipe n’a plus affiché un bilan positif depuis 2017, elle a récupéré Jonquel Jones puis Breanna Stewart, deux des meilleures joueuses de la ligue. Des signatures qui ont forcément dopé les ambitions du Liberty de Marine Johannès, et fait passer la franchise dans une autre dimension.

Dans la foulée, Courtney Vandersloot a elle aussi pris la direction de « Big Apple » afin de compléter un effectif qui peut désormais nourrir de grandes ambitions. Avec un « Big Three » composé de Breanna Stewart, Jonquel Jones et Sabrina Ionescu, le Liberty possède désormais l’un des « rosters » les plus talentueux de la ligue, et part plus que jamais à la conquête du premier titre de son histoire.

« Notre objectif cette saison, c’est de gagner le titre et je pense que nous sommes toutes les trois d’accord sur ce point » a affirmé Breanna Stewart, aux côtés de Jonquel Jones et Sabrina Ionescu, lors du media day. « Cela dit, ce n’est pas pour aujourd’hui, ni pour demain, ni pour les deux prochaines semaines. Ce qui va se passer, c’est que nous allons créer un certain standard et viser l’excellence, et c’est ce qui va nous aider à atteindre ce but ».

Créer une culture de la gagne

Bien que New York soit l’un des plus gros marchés de la ligue, le Liberty n’a donc jamais remporté le titre. Sandy Brondello, coach de l’équipe, a souligné l’importance de construire une culture de la gagne ainsi qu’un environnement avec des valeurs sur lesquelles les joueuses peuvent s’accorder.

En 2014, Sandy Brondello a été nommée coach de l’année en WNBA après avoir mené le Mercury à un record historique de 29 victoires (sur 34 matchs) en saison régulière avant de remporter le titre dans la foulée. Elle connait le chemin, et est donc bien placée pour savoir qu’un effectif XXL ne garantit pas une bague de champion.

« Travail d’équipe, confiance, responsabilité et respect » a cité Sandy Brondello. « Nous devons mettre en place une culture de la gagne avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Nous avons donné notre parole sur ce que nous allons mettre en place cette année ».

Enfin la bonne année pour Sabrina Ionescu ?

Sélectionnée en première position de la Draft 2020, Sabrina Ionescu n’a jamais caché son envie de jouer le titre. Si le New York Liberty a bien participé aux playoffs en 2022, il s’est incliné au premier tour face au Chicago Sky.

La campagne 2023 sera toutefois différente, car sans blessures, le New York Liberty de Joe Tsai (également propriétaire des Brooklyn Nets en NBA) doit lutter pour le titre après son intersaison XXL.

« Nous avons travaillé pour devenir une équipe attractive, dont les autres veulent faire partie » a confié la meneuse de New York. « Maintenant, c’est à nous d’aller sur le terrain, d’être performantes, de créer des liens et de faire tout ce que nous pouvons pour remporter le titre ».

Avec un début de carrière perturbé par les blessures, elle n’a jamais pu s’exprimer pleinement sur la durée. All-Star pour la première fois la saison dernière, elle compte bien poursuivre sur cette lancée.

« Je pense que pour moi, le fait d’avoir eu ma première intersaison sans blessures et d’avoir pu m’entraîner depuis le jour où la saison s’est terminée jusqu’à aujourd’hui a déjà été gratifiant. Je ne pourrais pas être plus reconnaissante de l’opportunité qui m’est donnée d’être ici et de tout donner » conclut Sabrina Ionescu.