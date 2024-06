S’il doit quitter les Blazers, Damian Lillard se verrait bien au Heat

A l’instar d’Anthony Davis il y a quelques années ou de Kevin Durant l’été dernier, est-ce que Damian Lillard va pousser ses dirigeants à le transférer ? Cela fait désormais quelques années que le meneur All-Star met la pression sur ses dirigeants, tout en expliquant qu’il est contre les « superteams » et qu’un titre ailleurs qu’aux Blazers n’aura pas la même saveur.

Mais cela fait désormais deux ans que Portland loupe les playoffs, et il en remet une couche sur ce besoin d’être mieux entouré. L’an passé, ses dirigeants lui avaient ramené Jerami Grant, qu’il avait côtoyé en sélection, mais ça n’a rien changé… « J’ai clairement exprimé mes souhaits : je veux avoir l’opportunité de gagner à Portland et nous avons maintenant l’opportunité, en termes d’éléments, de construire une équipe qui peut être compétitive. Si nous ne pouvons pas le faire, il va falloir qu’on en discute. Il faut juste laisser les choses se faire et voir si elles aboutissent. »

Damian Lillard ne veut pas vivre le même sort que Russell Westbrook

En clair, Damian Lillard rappelle que ses dirigeants ont des premiers tours de Draft, dont le 3e choix, mais aussi des joueurs pour monter des échanges et ramener un très bon joueur. Sans doute un All-Star. Mais Damian Lillard évoque aussi un échange et il sait que l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs, en prenant l’exemple de Russell Westbrook.

« Ils pourraient m’échanger dans une franchise considérée comme un candidat au titre. Mais comment savoir si tout le monde sera en bonne santé ? Comment savoir si ça va fonctionner ? » demande-t-il au micro du podcast Last Stand. « Quand Russell Westbrook a rejoint les Lakers, tout le monde s’est enflammé. Vous voyez ce que je veux dire ? Puis ils ont fait sortir Russ du banc comme s’il n’était pas un Hall of Famer. Sérieux, c’est Russell Westbrook ! Comme quoi, rien n’est garanti.”

CJ McCollum le voit partir

Son interlocuteur lui donne tout de même quatre destinations possibles. Toutes à l’Est : New York, Brooklyn, Boston et Miami. Quel serait son premier choix s’il avait son mot à dire sur un échange ? « Miami, évidemment. Miami c’est le plus évident, Bam (Adebayo) est mon pote. Miami c’est le plus évident… Brooklyn aussi c’est évident. C’est évident car Mikal Bridges est aussi mon pote ».

Présent sur le plateau d’ESPN pour commenter ces déclarations, CJ Collum a réagi ainsi : « Si j’étais un parieur, je dirais qu’on ne le verra plus sous le maillot des Blazers ».