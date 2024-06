Erik Spoelstra fatigué par le narratif autour des joueurs non-draftés du Heat

Caleb Martin, Max Strus, Gabe Vincent, Duncan Robinson, Haywood Highsmith, Udonis Haslem et Omer Yurtseven. Au sein de l’effectif du Heat, ils sont sept joueurs non-draftés embarqués dans cette campagne de playoffs. Près de la moitié de l’effectif en gros.

Jamais, depuis les années 1960 et la Draft « moderne », une équipe qui atteint la finale NBA n’avait sollicité autant de joueurs non recrutés à la sortie de leur parcours universitaire. Une sacrée prouesse pour cette franchise connue depuis des années pour la qualité de son centre de formation.

Pour autant, Erik Spoelstra semble lassé qu’on réduise ses joueurs à ce statut. « C’est terminé en quelque sorte. C’est un manque de respect que de continuer à parler de cette façon. Cette histoire est terminée. Ces gars ont prouvé qu’ils étaient des compétiteurs et des gagnants », formule le coach, cité par le Miami Herald, en évoquant d’autres exemples plus anciens (Anthony Carter, Malik Allen, Chris Quinn…).

Leur présence dépasse en effet le cadre de l’anecdote puisque les trois premiers cités sont désormais des titulaires importants, là où le quatrième est encore capable de coups de chaud. Sans eux, pour compenser les absences de Tyler Herro et de Victor Oladipo, Miami n’en serait évidemment pas là.

« J’apprécie que Spo ait dit cela. Cela signifie beaucoup. Il a raison. Mais au final, ce sera toujours lié à notre nom. C’est quelque chose qu’on portera toujours avec nous et qu’on aura toujours sur les épaules. Mais je pense qu’avec notre expérience, notre façon de jouer et ce qu’on fait pour l’équipe, cela ne résonne plus vraiment en nous », témoigne en réponse Max Strus, qui n’avait convaincu personne à sa sortie de l’université DePaul.

Ne pas oublier les draftés devant eux

Le shooteur estime que remettre le sujet sur la table offre « une bonne perspective du chemin parcouru », de joueur d’abord indésiré jusqu’à occuper un rôle majeur au sein d’une équipe finaliste.

« En même temps, il ne faut pas que ce soit toujours dans un coin de la tête parce que tu veux continuer à progresser. Il s’agit de trouver un équilibre entre la fierté d’un parcours improbable vers un temps de jeu conséquent en finale et la volonté de se débarrasser de l’étiquette de joueur non-drafté. »

Car comme le dit Caleb Martin, ses coéquipiers et lui veulent être considérés comme des joueurs NBA avant tout. « On n’oublie pas le chemin parcouru pour en arriver là. […] C’est la raison pour laquelle notre lien est si fort, car près de la moitié de l’équipe a vécu la même chose. C’est pourquoi, même si l’on peut se lasser, c’est aussi très spécial », continue ainsi Caleb Martin.

En vieux grognard, Udonis Haslem, tient, lui, un autre discours : « Je leur dis en permanence de ne pas oublier les joueurs qui ont été draftés devant eux. N’oubliez pas tous ces gars qu’on avait dit meilleurs. Quand tu as ta chance, tu passes entre les lignes et tu fais ton truc. J’ai vu faire ces gars-là le faire encore et encore. Ils commencent enfin à obtenir le respect qu’ils méritent et pour lequel ils ont travaillé. »