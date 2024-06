Troy Brown Jr. veut élargir sa palette offensive

Avant de disparaître de la rotation en playoffs, en raison du retour en force de Lonnie Walker IV, Troy Brown Jr. était l’une des satisfactions de la saison des Lakers. Utilisé à 76 reprises en saison régulière, et carrément titulaire à 45 reprises, il a réalisé la deuxième meilleure campagne de sa carrière sur le plan statistique : 7.1 points et 4.1 rebonds de moyenne, à 38% de réussite à 3-points.

Désormais, en plein coeur de son intersaison, l’ailier de 23 ans ne manque donc pas d’ambition au moment d’évoquer ses axes de progression, tandis qu’il lui faudra négocier un nouveau contrat dans les semaines à venir. Lui qui, rappelons-le, avait signé à Los Angeles pour un an, au minimum salarial, l’été dernier…

« La chose que je veux travailler cet été, c’est le fait d’être plus agressif en attaque et d’être un créateur de jeu », annonce-t-il ainsi. « Même si ce n’est pas moi qui shoote dès que je touche le ballon, je veux pouvoir aller vers le cercle et être capable de créer pour mes coéquipiers. »

Puis Troy Brown Jr. de continuer à ce sujet, en évoquant notamment la confiance qui lui a été accordée par son entraîneur et sa direction.

« J’ai la sensation que Darvin [Ham] et Rob [Pelinka] m’ont davantage laissé jouer, être moi-même », estime-t-il ensuite. « Mais je dois vraiment en montrer plus au niveau de la création, comme pour initier des actions, remonter le ballon ou capter le rebond et pousser le rythme en contre-attaque, ce genre de choses. J’ai pu le montrer, mais je veux capitaliser dessus cet été. »

Los Angeles : stop ou encore ?

Au sortir de ce qu’il considère comme une « bonne année » sur le plan collectif, car les Lakers ont surpris en atteignant la finale de conférence après une première partie de saison galère, Troy Brown Jr. laisse entendre que cet exercice 2022/23 a été très riche d’enseignements à titre individuel. Comme son coéquipier, Rui Hachimura.

« Ce fut une très longue année », admet-il, au moment de dresser le bilan de sa cinquième saison dans la ligue. « Nous avons eu deux équipes différentes et j’essayais de comprendre mon rôle à différents moments de la saison. Au début, je jouais plus au poste 4 par exemple, près de la ligne de fond, donc j’ai pu ajouter ça à mon jeu, [mais je veux déjà] juste pouvoir étirer le jeu et défendre. »

Reste que Troy Brown Jr. ne sait pas encore s’il pourra montrer toute l’étendue de ses progrès à Los Angeles, ou s’il lui faudra s’en aller pour pouvoir s’épanouir. Toujours est-il que le 15e choix de la Draft 2018 a pu discuter avec Rob Pelinka et Darvin Ham, une fois la saison des « Purple & Gold » terminée, et c’était même plutôt positif.

« Nous avons une bonne conversation », indique-t-il. « Nous avons parlé de la saison et nous l’avons résumée, en évoquant les points sur lesquels ils voulaient me voir travailler cet été et la manière dont s’est globalement déroulée la saison. Il y a eu des moments où j’étais bien et d’autres où ce n’était pas le cas, donc on a discuté de ce que je peux faire pour m’améliorer. À la fin de cet échange, je me suis bien senti. »

Après trois dernières saisons entre Washington, Chicago et la Californie, nul doute que Troy Brown Jr. souhaitera enfin trouver un peu de stabilité dans sa carrière, au-delà de parapher son premier contrat majeur.

Troy Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 WAS 52 14 41.5 31.9 68.1 0.7 2.1 2.8 1.5 1.1 0.4 0.6 0.1 4.8 2019-20 WAS 69 26 43.9 34.1 78.4 1.1 4.5 5.6 2.6 1.9 1.2 1.1 0.1 10.4 2020-21 * All Teams 34 15 43.1 31.4 71.4 0.6 2.5 3.1 0.9 1.4 0.3 0.6 0.2 4.7 2020-21 * WAS 21 14 37.1 30.4 66.7 0.5 2.4 2.9 0.9 1.4 0.1 0.8 0.2 4.3 2020-21 * CHI 13 18 52.7 33.3 83.3 0.7 2.7 3.4 0.8 1.5 0.5 0.4 0.2 5.5 2021-22 CHI 66 16 41.9 35.3 76.9 0.6 2.5 3.1 1.0 0.9 0.6 0.4 0.1 4.3 2022-23 LAL 76 25 43.0 38.1 87.2 0.8 3.2 4.1 1.3 1.6 0.8 0.6 0.2 7.1 2023-24 * All Teams 59 14 37.2 33.3 86.5 0.4 2.0 2.4 1.0 0.7 0.4 0.5 0.1 4.2 2023-24 * MIN 37 11 44.1 36.9 86.4 0.4 1.6 2.0 1.0 0.7 0.2 0.5 0.1 4.2 2023-24 * DET 22 19 29.6 28.1 86.7 0.5 2.8 3.3 1.1 0.7 0.7 0.6 0.1 4.2 Total 356 19 42.3 35.1 78.3 0.7 2.9 3.6 1.4 1.3 0.7 0.7 0.1 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.