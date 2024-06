Brad Stevens : « Sans aucun doute, nous voulons que Jaylen Brown reste »

Face à la presse, Brad Stevens n’a pas seulement évoqué Joe Mazzulla. Car le dossier chaud de l’été pour le président des Celtics se nomme Jaylen Brown. L’arrière/ailier est ainsi sous contrat avec le club jusqu’à l’été 2024, mais il peut être prolongé cet été par Boston, via un contrat maximum de 290 millions de dollars sur cinq ans.

Un bonus de 100 millions de dollars par rapport au contrat qu’il aurait pu obtenir s’il n’avait pas été nommé dans une All-NBA Team cette saison. De quoi placer les Celtics dans une situation complexe…

Car avec le nouvel accord collectif, il ne sera plus possible de dépenser sans compter et Boston, qui doit déjà payer 69 millions de dollars de « luxury tax » cette saison, après l’avoir évité de peu l’an passé, va donc devoir sortir la calculette pour éviter de faire exploser les compteurs.

« Je ne suis pas inquiet » a pourtant assuré Brad Stevens sur la situation. « De toute évidence, nous avons démontré que nous étions prêts à dépenser. C’était une grosse année au niveau des taxes pour nous. »

Comme le note Ryan Bernardoni, le nouvel accord collectif est tellement punitif pour les équipes trop dépensières que si les Celtics entendent conserver leur duo Tatum/Brown au maximum à l’avenir, il va falloir qu’ils se préparent à faire des économies à leurs côtés, car il leur sera impossible financièrement de conserver tout le monde.

Brad Stevens en est évidemment conscient, mais le dirigeant ne veut pas répondre à ces questions tout de suite.

« Je peux dire sans aucun doute que nous voulons que Jaylen reste », conclut-il ainsi. « Il fait partie intégrante de notre équipe et nous croyons en lui. Je suis très reconnaissant de pouvoir compter sur lui. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

LEXIQUE

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises pourront normalement dépenser jusqu’à 137 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».