On peut finir MVP d’une grande compétition européenne et enchaîner les « DNP » en NBA. Willy Hernangomez en est la preuve. Malgré son statut de meilleur joueur de l’EuroBasket 2022, l’Espagnol n’a pas vu son temps de jeu décoller avec les Pelicans à son retour de sélection.

Sur le plan statistique, il est passé d’environ 9 points et 7 rebonds en 17 minutes l’an dernier, à 7 points et 5 rebonds en seulement 12 minutes cette saison. « Les rôles étaient totalement différents. Il y a eu un moment de frustration, d’incompréhension. Ce n’était pas à cause de l’été (ndlr : l’Euro), mais parce que j’ai montré chaque jour et pendant les matchs que je méritais une opportunité », estime le joueur dans un entretien avec Marca, repris par Basketnews.

Insuffisant pour convaincre Willie Green, qui lui a préféré l’énergie de Larry Nance Jr. et même utilisé davantage Jaxson Hayes, alors que l’Espagnol s’est contenté de 38 apparitions sur l’ensemble de la saison.

« Si je fais tout mon possible et que la situation ne change pas, je dois faire autre chose. C’est ma mentalité, être toujours prêt à saisir l’occasion qui se présente », poursuit le champion d’Europe en titre, qui entendait pourtant surfer sur son été doré pour asseoir sa place dans la rotation de la franchise de la Nouvelle-Orléans.

Faire autre chose, ou bien aller ailleurs. Car il n’est pas certain que les Pelicans, qui vont bientôt devoir se pencher sur la situation de Jonas Valanciunas, le conservent. Sa dernière année de contrat à 2.5 millions de dollars est une « Team Option ». À voir donc si une autre équipe venait à vouloir s’attacher les services de cet intérieur très rentable en attaque, beaucoup moins en défense.

Une chose est sûre, il « n’envisage pas » de retourner en Europe. « J’ai été très à l’aise pendant des années dans le basket FIBA, vous avez pu le constater l’été dernier. C’est quelque chose que l’on envisage à long terme, mais ma motivation et mon espoir sont de montrer que je peux dominer en NBA, que je peux y jouer et avoir un rôle important. J’ai toujours la motivation de rejoindre une équipe qui gagne et de remporter un titre NBA », termine ainsi l’ancien joueur des Knicks et des Hornets, aujourd’hui âgé de 29 ans.

Willy Hernangomez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 NYK 72 18 52.9 26.7 72.8 2.4 4.6 7.0 1.3 2.1 0.6 1.4 0.5 8.2 2017-18 * All Teams 48 10 55.5 41.7 65.6 1.3 2.5 3.8 0.7 1.3 0.4 0.7 0.3 5.1 2017-18 * NYK 26 9 60.5 20.0 42.9 0.9 1.7 2.6 0.8 1.2 0.3 1.0 0.3 4.3 2017-18 * CHA 22 12 50.6 57.1 75.8 1.8 3.5 5.3 0.6 1.5 0.5 0.4 0.4 6.1 2018-19 CHA 58 14 51.9 38.5 69.4 2.0 3.3 5.4 1.0 1.7 0.3 1.0 0.3 7.3 2019-20 CHA 31 12 53.2 22.7 62.7 1.4 2.9 4.3 0.9 1.0 0.3 1.0 0.2 6.1 2020-21 NOP 47 18 56.3 10.0 66.7 2.5 4.6 7.1 1.1 1.5 0.5 0.7 0.5 7.8 2021-22 NOP 50 17 52.0 33.3 77.3 2.9 3.9 6.8 1.3 1.9 0.4 1.0 0.4 9.1 2022-23 NOP 2 7 20.0 0.0 100.0 2.0 2.5 4.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 Total 308 15 53.3 30.6 70.3 2.1 3.8 5.9 1.1 1.7 0.4 1.0 0.4 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.