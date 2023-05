Avant de penser à l’Europe, Jonas Valanciunas veut prolonger avec les Pelicans

Outre l’état de santé de Zion Williamson, il y a un autre élément flou dans la raquette des Pelicans : l’avenir de Jonas Valanciunas. Celui-ci dispose d’une dernière année à 15.4 millions de dollars la saison prochaine.

Parviendra-t-il à convaincre les dirigeants des Pelicans de le prolonger, comme il l’avait fait en octobre 2021 dans la foulée de son arrivée, avec 30 millions de dollars supplémentaires sur deux ans ?

« On en a parlé. Je pense que cet été ne sera pas facile pour eux (les dirigeants de l’équipe) parce qu’ils vont devoir prendre quelques décisions clés. Notre saison ne s’est pas déroulée comme prévu, et il y aura donc certainement des changements », prédit déjà l’intérieur, dont les propos ont été repris par BasketNews.

Malgré leur grosse entame de saison régulière, les Pelicans, un temps au sommet de la conférence Ouest, s’étaient effondrés en cours de route, en raison notamment des pépins physiques de Zion Williamson et de Brandon Ingram. Malgré une vilaine série de 10 défaites de suite, ils étaient parvenus à se qualifier pour le « play-in » mais la jeune équipe du Thunder leur avait fait mordre la poussière lors de la manche éliminatoire.

Barcelone en tête

Auteur de 16 points et 18 rebonds sur ce match-ci, le Lituanien a vu son temps de jeu partir à la baisse sur la saison. Résultat : avec 14 points de moyenne (et 10 rebonds en 25 minutes), il a signé sa plus petite production depuis ses années à Toronto. Le pivot sera-t-il le premier fusible à sauter à NOLA, alors que les autres joueurs majeurs (CJ McCollum, Zion Williamson, Brandon Ingram ou Larry Nance Jr.) sont tous sous contrat pour plusieurs années ?

Une chose est sûre, Jonas Valanciunas dit vouloir rester et prolonger. « Évidemment, pendant la saison, tu essaies d’aider l’équipe le plus possible, mais quand l’été arrive, tu essaies de t’occuper de tes propres affaires, comme prolonger ton contrat et ce genre de choses », poursuit le joueur de 31 ans, qui ne sait pas encore si Domantas Sabonis l’accompagnera à la prochaine Coupe du monde.

Et si les négociations avec les Pelicans n’aboutissaient pas, et que les portes de la Grande Ligue finissaient par se refermer, le pivot a déjà une autre option en tête.

« Je me vois bien jouer pour un club européen. J’ai toujours apprécié le basket européen, donc je n’exclurais pas une telle possibilité à l’avenir. En ce moment, je préfère les équipes qui ont des liens avec la Lituanie, notamment Barcelone avec Saras (Jasikevicius) et Rokas (Jokubatis). Est-ce que j’y jouerai un jour ? C’est difficile à dire. Ce sont deux choses différentes que de soutenir l’équipe et de jouer pour elle. »

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.1 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 8.0 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 20.0 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.9 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 Total 774 26 56.1 35.6 78.9 2.8 6.7 9.5 1.3 2.9 0.4 1.7 1.0 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.