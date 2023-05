CJ McCollum met un coup de pression à Zion Williamson

La dernière fois que l’on a vu Zion Williamsonsur un parquet NBA, c’était le 2 janvier dernier face aux Sixers. Une rencontre qu’il avait quittée après une blessure à la cuisse. À ce moment-là, les Pelicans jouaient les premiers rôles au sein de la conférence Ouest, notamment portés par un très bon Zion à 26 points et 7 rebonds de moyenne, à plus de 60% aux tirs. Une première partie de saison de très haut niveau qui lui avait permis d’être titulaire au All-Star Game.

Mais alors qu’il ne devait manquer que quelques semaines, et qu’il se rapprochait d’un retour à la compétition courant février, il a rechuté et donc aggravé la blessure initiale. Sans lui, New Orleans s’est écroulé, concédant même une série de 10 défaites de suite ! Les Pelicans ont tout de même réussi à accrocher une place en play-in, mais ont été éliminés devant leur public par le Thunder.

« J’ai eu des discussions sérieuses avec lui à plusieurs reprises » raconte CJ McCollum. « Pas seulement moi, mais aussi Larry Nance Jr. Je lui ai dit : ‘Tu peux être aussi bon que n’importe qui, et tout le monde ne peut en faire autant. Le meilleur niveau Zion Williamson est un niveau que tout le monde ne peut pas atteindre ».

C’est à Zion de décider ce qu’il veut faire de sa carrière

Âgé de 22 ans, le produit de Duke n’a pas eu la carrière NBA à laquelle il s’attendait pour le moment. Depuis qu’il a été drafté en 2019, il a passé plus de temps en dehors des terrains que sur. Avec seulement 29 rencontres disputées cette saison, il porte son total en carrière à 114 matchs joués en 4 saisons. Son poids a souvent été mentionné comme un facteur important concernant ses multiples blessures. Certains ont même remis en cause son envie et sa passion.

« Ton plafond ressemble à quelque chose que la NBA n’a jamais vu » a ajouté CJ McCollum à Zion Williamson. « Mais c’est à toi d’en profiter pleinement. C’est à toi d’en tirer le meilleur parti. Je ne peux pas le vouloir pour toi. Ta mère ne peut pas le vouloir pour toi. Ton père ne peut pas le vouloir pour toi. Le staff ne peut pas le vouloir pour toi. C’est donc à toi de décider à quoi cela ressemblera. Tu dois déterminer ce que tu veux faire de ton potentiel, parce qu’il ira aussi loin que tu le mèneras ».

