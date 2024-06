Le Heat au pied de la montagne Jokic

Le Heat aura-t-il les bonnes réponses face à Nikola Jokic, là où les Wolves, les Suns et les Lakers ont précédemment échoué ? Avec sa défense de zone, sa dureté et un Erik Spoelstra qui a déjà coaché face à des grands joueurs en playoffs, c’est possible. Néanmoins, tous les membres du Heat savent que le défi est immense.

« Il est vraiment unique », commence le coach de Miami en conférence de presse. « Il n’a pas réellement de faiblesses. Et face à un joueur comme lui, on va sans doute avoir besoin de plusieurs intérieurs et heureusement pour nous, on a de la profondeur à ce poste. Ils vont chacun apporter quelque chose. Personne ne pourra l’arrêter seul dans cette série. Il s’agit de se battre sur chaque possession. »

Erik Spoelstra a précisé que Kevin Love et Cody Zeller sont des « pièces importantes » dans le dispositif de Miami, pour justement avoir des intérieurs à utiliser dans ce cas de figure.

« Jokic sera un des plus grands intérieurs de l’histoire du basket », lance le champion 2016. « Il continue d’être impressionnant et cela va au-delà des statistiques. Son impact est assez unique. Il n’est pas un joueur qu’on peut stopper, mais seulement le ralentir, lui rendre la vie difficile. Il est extrêmement intelligent et fait ce qu’il veut quand il veut, donc il faudra un effort collectif pour réussir cela. C’est plus facile à dire qu’à faire. »

Pas une simple mission individuelle, mais plutôt collective

L’ancien joueur de Charlotte estime qu’une des clés de ce duel sera l’expérience face à Nikola Jokic, même s’il faut aussi gérer son excellente relation avec Jamal Murray. Et les intérieurs de Miami en ont.

« Je suis dans la ligue depuis dix ans et j’ai beaucoup défendu sur lui », rappelle Cody Zeller. « Je ne dis pas que je l’ai stoppé, mais j’ai énormément défendu sur lui. Le plus important d’après moi, c’est d’avoir un peu d’expérience. Bam Adebayo est un excellent défenseur, je suis sûr que j’aurai ma chance aussi. On va essayer des joueurs plus petits ou plus grands. Toutes les options sont sur la table. »

C’est effectivement Bam Adebayo qui va principalement s’occuper du Serbe. Comment va-t-il opérer ? « Le forcer à prendre des tirs compliqués, le sortir de sa zone de confort et faire avec. C’est ça l’essentiel. Je pense qu’il est vraiment dangereux quand il implique ses coéquipiers, fait ses incroyables passes et termine avec 12 passes. »

Finalement, si chacun a sa réponse, tous mettent globalement l’accent sur l’aspect collectif de cette mission.

« Il faut défendre avec cinq joueurs », résume Jimmy Butler. « Il fait tout bien, on va devoir être présent à chaque instant, notamment au rebond. On ne peut pas avoir des absences en défense, on va devoir être très concentré. »