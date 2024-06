Une Nike Air More Uptempo « Lait de coco »

La Nike Air More Uptempo a toujours la cote chez Nike, plus de 25 ans après sa sortie, avec de nouveaux coloris et inspirations, plus ou moins réussis, qui continuent de compléter une collection immense.

Cette fois, c’est un modèle en « Coconut Milk – Midnight Navy » qui s’apprête à investir le marché, avec une tige en cuir couleur « Lait de coco » recouverte du lettrage « AIR » ressortant en bleu foncé, comme sur la tirette et la languette, dont complétée par des bandes en mesh blanc.

Quelques clichés à apprécier en attendant une date de sortie officielle de cette Nike Air More Uptempo originale.

(Via SneakerNews)

