Michael Porter Jr. remercie son mentor Brandon Roy

Au cours de la folle épopée jusqu’en NBA Finals des Nuggets, Michael Porter Jr. a pu compter sur le soutien et les conseils de ses proches, qu’il s’agisse de sa famille, ses amis, mais aussi d’actuels ou d’anciens joueurs NBA, comme le meneur des Hawks Trae Young.

Invité à glisser quelques noms de personnes de son entourage qui continuent de l’aider dans les coulisses de la préparation de sa première finale NBA, MPJ a également cité Brandon Roy, ancienne star des Blazers, qui a été son coach au lycée Nathan Hale avant qu’il intègre la fac de Missouri.

« Avec Trae, on s’est beaucoup parlé. Il est jaloux parce que je suis en finale NBA et qu’il n’a fait que la finale de la Conférence Est. Nous en avons parlé à Los Angeles, où il est venu pour notre dernier match. Et puis Brandon Roy, mon entraîneur au lycée, qui m’a appelé l’autre jour et a critiqué tout ce que je faisais. Je pense qu’il est jaloux, aussi, parce qu’il n’a jamais atteint les Finals », a-t-il plaisanté. « B-Roy me donne encore beaucoup de conseils. Il était mon entraîneur au lycée, alors il voit comment mon jeu a évolué depuis mes blessures et autres. Il me donne d’excellents conseils en tant que mentor ».

« Seattle occupe une grande place dans mon cœur »

Les destins de Brandon Roy et Michael Porter Jr se sont donc croisés au lycée Nathan Hale, situé à Seattle, lors de la saison 2016/17. Une saison mémorable pour les deux qui avaient contribué au parfait 29-0 accompli en saison régulière. Le premier avait été nommé coach de l’année et le second tapait dans l’œil des scouts NBA.

« Seattle a certainement eu un grand impact sur moi. Après avoir grandi dans le Missouri, le fait d’avoir déménagé à Seattle, d’avoir côtoyé tous ces pros et d’avoir été entraîné par Brandon Roy, c’est à ce moment-là que j’ai vraiment fait passer mon jeu au niveau supérieur », s’est-il remémoré. « Il m’a aidé à m’améliorer chaque jour et à devenir le meilleur joueur du pays dans la meilleure équipe du pays. C’était sa première année en tant qu’entraîneur, ce qui est assez fou. Je crois qu’il a remporté quatre titres d’État depuis que j’ai quitté Seattle. Aujourd’hui encore, c’est un bon ami. Il adore le basket. C’est vraiment un bon gars. Seattle occupe une grande place dans mon cœur, et c’était vraiment une période géniale de ma vie ».

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.2 2.1 0.7 1.3 0.9 19.1 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.1 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 Total 268 28 49.9 41.0 80.7 1.3 5.0 6.2 1.2 1.9 0.6 1.1 0.6 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.