Pas besoin de passer par des références comme Sotheby’s ou plus récemment Goldin pour s’offrir un brin d’histoire de la NBA ! Puisque les ventes aux enchères d’équipements sportifs atteignent des sommes pharamineuses, la NBA a aussi décidé de surfer sur cette vague en développant sa propre plateforme de mise aux enchères de maillots portés par différents joueurs NBA. C’est ce qu’il faut déjà souligner : il n’y a que des maillots, et donc pas de cartes ou de chaussures.

Pour l’instant uniquement accessible aux résidents américains majeurs, elle a été sobrement baptisée « NBA Auctions » et vise à combler une large gamme de petits collectionneurs aux bourses plus modestes, loin des maillots qui s’arrachent à des centaines de milliers, voire des millions de dollars sur Sotheby’s.

Neuf équipes sont actuellement mises à l’honneur à l’approche de la fin de saison (Hawks, Celtics, Cavs, Rockets, Lakers, Heat, Sixers, Suns, Kings), et seul un maillot, celui de LeBron James, dépasse les 50 000 dollars. Il s’agit d’un maillot porté lors du Game 1 du premier tour des playoffs face à Memphis, au cours duquel le King a compilé 21 points, 11 rebonds et 5 passes décisives en 34 minutes.

En deuxième position, c’est le maillot de Jayson Tatum également porté lors du Game 1 de sa série du premier tour face à Atlanta, qui était samedi soir à un peu plus de 10 000 dollars. Aucun autre maillot ne dépasse les 7 000 dollars, avec pour chacun encore 12 jours d’enchères.

Un large choix renouvelé toutes les deux semaines

Pour le reste, le choix est très vaste et finalement assez abordable pour les passionnés comme pour ceux qui cherchent la bonne affaire. À l’heure actuelle, on peut notamment trouver un maillot porté en playoffs de Bogdan Bogdanovic ou de Clint Capela pour 250 dollars. John Collins et Malik Beasley sont à 270 dollars.

Les prix flambent forcément un peu dès qu’il s’agit des Celtics ou des Lakers, où le maillot d’Austin Reaves a la cote, déjà à plus de 3 000 dollars à 12 jours de la clôture.

Du côté du Heat, Bam Adebayo est à moins de 940 dollars, tandis que Duncan Robinson culmine « seulement » à 420 dollars. Quant à Joel Embiid, son maillot n’avait atteint que les 840 dollars hier soir. Mais nul doute que la lutte devrait s’intensifier au cours des cinq derniers jours d’enchères.

Toutes les deux semaines, la collection de maillots est renouvelée, et il se cachera peut-être un futur MVP de la ligue sur le dos de l’un d’entre eux à un prix encore dérisoire.