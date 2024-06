Grant Williams, efficace et discret

Son bon Game 2 avait été éclipsé par son échange avec Jimmy Butler, qui avait réveillé la bête et tué les Celtics. Cette fois, dans ce Game 4, Grant Williams n’a rien dit. Il a fait son match et terminé avec 14 points et 6 rebonds.

Ses quatre paniers primés ont fait du bien à Boston et son contre face à Jimmy Butler en dernier quart-temps a sonné comme une petit revanche, après l’épisode malheureux pour lui de la deuxième manche.

« Si je fais un contre, c’est cool. Sinon, j’essaie de lui rendre la vie difficile », résume l’intérieur de Boston pour Mass Live. « Je suis concentré sur l’instant présent, au jour le jour, match après match. Je veux avoir de l’impact des deux côtés du terrain, en commençant en défense avec mon physique et ma dureté. C’est en apportant ça collectivement qu’on peut monter d’un cran. »

Négligé au début des playoffs, Grant Williams réussit une bonne finale de conférence avec 11.7 points de moyenne à 65% au shoot et 63% à 3-pts en trois matches joués. La preuve qu’il peut encore être précieux, comme il l’avait été durant le parcours jusqu’aux Finals la saison passée.

« C’est un grand professionnel, qui est sous-estimé », souligne Marcus Smart. « On adore Grant, on aime ce qu’il apporte à l’équipe. On a besoin d’un joueur comme lui dans l’équipe, qui aide pour gagner les matches. Quand il joue comme ça, qu’il est concentré ainsi, tout va pour le mieux pour nous. »

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 2023-24 * All Teams 76 28 45.6 37.5 75.7 1.1 3.1 4.2 2.3 3.0 0.6 1.4 0.5 10.3 2023-24 * DAL 47 26 41.3 37.6 74.5 1.0 2.6 3.6 1.7 2.9 0.5 1.1 0.6 8.1 2023-24 * CHA 29 31 50.3 37.3 76.5 1.4 3.8 5.1 3.2 3.1 0.7 1.9 0.4 13.9 Total 364 23 45.3 37.7 76.8 1.0 2.7 3.6 1.4 2.6 0.5 1.0 0.5 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.