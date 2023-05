Quand Grant Williams a essayé de chatouiller l’ours Jimmy Butler…

« Question suivante ». Jaylen Brown n’a pas voulu répondre, lorsqu’on lui a demandé si Grant Williams avait eu raison de rentrer dans du « trashtalking » avec Jimmy Butler dans le quatrième quart-temps.

Il faut dire que la séquence a été un vrai point de bascule dans ce Game 2 de la finale de conférence à l’Est.

Le remplaçant venait ainsi d’inscrire un 3-points qui plaçait les Celtics à +9 (96-87) avec un peu plus de six minutes à jouer. Dans la foulée, Jimmy Butler lui a répondu avec le panier avec la faute et les deux hommes ont fini front contre front. Le problème, c’est que le leader du Heat a ensuite enchaîné les paniers, permettant à son équipe de passer un 18-4 qui a permis à Miami de sécuriser une deuxième victoire en deux matchs dans le Massachusetts…

« Il a mis un gros shoot. Il a commencé à me parler. J’aime ça, ça me va très bien » a expliqué Jimmy Butler. « Cela m’incite à m’impliquer davantage, et cela renforce ma volonté de gagner. Cela me fait sourire … Je le respecte. Il est important dans ce qu’ils font. Il peut « switcher ». Il peut shooter. Je ne suis seulement pas sûr d’être la personne à qui tu veux parler. »

« Je suis un compétiteur et je vais me battre. Il m’a dominé ce soir, mais c’est du respect, parce que je ne vais pas m’enfuir »

Joe Mazzulla a lui défendu son joueur, estimant qu’il avait globalement apporté de bonnes choses sur cette rencontre. Pour Grant Williams, cette séquence face à Jimmy Butler illustre juste son esprit de compétition.

« Je crois qu’il a dit quelque chose et que j’ai juste répondu. Je suis un compétiteur et je vais me battre. Il m’a dominé ce soir, mais c’est du respect, parce que je ne vais pas m’enfuir. Ma mère m’a toujours appris, et mon père aussi, qu’on se fait botter le cul et qu’on ne revient pas à la maison tant qu’on ne s’est pas battu à nouveau. »

L’ailier fort aura donc l’occasion de se rattraper lors des deux prochains matchs car il a peut-être montré à son coach qu’il avait un rôle à jouer dans cette série. Alors que le Heat mène désormais 2-0 avant de rentrer en Floride…

« Ils ont pensé qu’il était la solution ? » conclut Jimmy Butler en souriant. « Allons. C’était ça leur solution au problème Jimmy Butler ? Ce n’est pas possible que ce soit la solution. »

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 Total 288 21 45.1 37.9 77.3 0.9 2.6 3.5 1.2 2.4 0.5 0.9 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.