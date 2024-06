Tony Allen s’est proposé pour aider Ja Morant à gérer sa carrière

Alors qu’il y a bientôt une semaine qu’une deuxième vidéo de Ja Morant affichant une arme à feu a enflammé le Web, le monde de la NBA est toujours sous le choc.

À leur tour, Kevin Garnett et Tony Allen ont exprimé leur ressenti suite à cette nouvelle affaire. Tandis que Kevin Garnett s’est interrogé sur la raison pour laquelle Ja Morant était le seul joueur NBA à agir ainsi, le point de vue de Tony Allen était attendu.

Et comme on pouvait l’imaginer, celui qui a contribué à façonner l’esprit exigeant et col bleu de la franchise des Grizzlies, a été très déçu de l’attitude de la nouvelle star de Memphis, en plus de craindre pour sa sécurité.

« Je lui dirais clairement que les armes à feu ne font pas partie des choses avec lesquelles on joue. Je pense que s’il a aussi peur de quelque chose au point d’avoir une arme, il devrait avoir besoin de sécurité », a-t-il déclaré dans l’émission « KG Certified ». « Plus que tout, il faut bien planifier ses mouvements. Lorsque tu sors et que tu te promènes, et que tu penses avoir besoin d’une arme ou d’aller dans des endroits où tu penses avoir besoin d’une arme, c’est que peut-être parce que tu n’as pas à aller dans ces endroits. Je le dis par expérience ».

Tee Morant sollicité « tous les jours »

En tant qu’ancienne figure de la franchise, Tony Allen a également indiqué s’être montré insistant auprès du père de Ja Morant, Tee Morant, pour qu’il puisse contribuer à aider Ja à remonter la pente.

« Je contacte son père tous les jours. Je lui dis : ‘Hey mec, je suis dans ton camp. Je suis dans le coin. Je suis là si tu as besoin de moi. Je suis passé par tout ce qu’il essaie de représenter. Ça peut être quelque chose de difficile ».

Propulsé sur un piédestal, avec beaucoup d’argent et peu de limites, Ja Morant n’est visiblement pas assez bien entouré pour gérer ce nouvel environnement. Et alors qu’il attend la sentence de la ligue, les Grizzlies l’ayant pour le moment suspendu de toute activité en lien avec le club, Tony Allen assure que l’été prochain sera décisif.

« Beaucoup de ces actes immatures sont dus à l’argent, à la jeunesse et au fait de ne rien savoir. Il est le membre de la famille le mieux payé, donc c’est comme s’il était devenu le patron. Beaucoup de gens ne lui donnent pas les bons conseils pour lui-même, c’est tout. Cet été sera un été très important pour lui, pour qu’il mûrisse ».

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.