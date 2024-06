Une belle standing ovation pour le grand retour de Brittney Griner

Vingt-quatre heures avant le Game 3 entre les Lakers et les Nuggets, la Crypto.com Arena était le théâtre cette nuit du grand retour de Brittney Griner dans un match officiel. L’ancienne prisonnière des autorités russes avait attiré la foule des grands soirs avec plus de 10 000 spectateurs dans la salle, dont des personnalités marquantes comme Kamala Harris, la vice-présidente des Etats-Unis, Magic Johnson, Darvin Ham, le coach des Lakers ou encore l’ancienne championne de tennis Billie Jean King et la patronne de la WNBA, Cathy Engelbert.

Accueillie par une standing ovation, la star du Phoenix Mercury n’a pas empêché sa formation de s’incliner lourdement face aux Sparks (94-71). Mais sur le plan individuel, elle a rassuré et s’est rassurée avec 18 points, 6 rebonds et 4 contres en 25 minutes. Après avoir passé 10 mois dans une geôle, c’est remarquable, et avant la rencontre, Kamala Harris s’était rendue dans les vestiaires pour remercier les joueuses de leur soutien pendant sa détention.

« C’est un miracle qu’elle soit ici »

« Merci pour tout ce que vous avez fait pour soutenir Brittney. Je sais que c’était brutal et si difficile » a déclaré la vice-présidente de Joe Biden. Des remerciements que Nneka Ogwumike, la joueuse des Sparks, et présidente du syndicat des joueuses, lui a renvoyés : « Il y a un match ce soir, mais nous célébrons aussi le retour de l’une des nôtres, et ce que l’administration Biden a fait pour que cela se produise est vraiment important. Nous savons que cela n’a pas été facile, mais nous voulons vous remercier de nous avoir permis de jouer contre BG ce soir. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle rejoue aussi vite, et je veux juste qu’elle soit heureuse et en bonne santé ».

Après des semaines et des mois d’angoisse, l’heure était donc aux sourires et au soulagement. « Dans toutes les villes où nous sommes allées l’année dernière, on ne parlait que Brittney », rappelle Vanessa Nygaard, la coach du Mercury. « Cette année, ce sera une histoire de joie, de bonheur, de « bon retour ». Je pense que cette énergie positive aidera notre équipe. Je suis très heureuse qu’elle soit rentrée chez elle. C’est un miracle qu’elle soit ici. BG représente tant de choses, tant de personnes différentes qui peuvent être sous-estimées dans notre société. Elle utilise même sa plateforme pour en ramener d’autres chez eux ».