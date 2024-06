Les Bucks ont aussi rencontré Kelvin Sampson

Charles Lee, Kenny Atkinson, James Borrego, Scott Brooks, Mark Jackson, Chris Quinn, Kevin Young et donc désormais Kelvin Sampson, nous rapporte ESPN.

La liste des coachs interviewés par la direction des Bucks dans leur quête d’un successeur de Mike Budenholzer continue de s’allonger, et les dirigeants de la franchise du Wisconsin n’hésitent pas à ratisser large, même jusqu’en NCAA où Kelvin Sampson officie depuis 2014 à la tête des Cougars de Houston.

Réputé pour son profil défensif, le technicien de 67 ans a fait du programme texan un véritable mastodonte du circuit NCAA ces dernières saisons, en amenant notamment les Cougars au « Final Four » en 2021 et au « Sweet Sixteen » cette année. Ses passages sur les bancs de Washington State (1987-1994), Oklahoma (1994-2006) et Indiana (2006-2008) étaient aussi réussis, et son bilan en carrière en NCAA est de 657 victoires et 301 défaites.

Assistant en NBA de 2008 à 2014

Le coach de Houston est aussi un ancien des bancs NBA. Il a officié comme assistant à Milwaukee justement, entre 2008 et 2011, et chez les Rockets entre 2011 et 2014, avant de retourner en NCAA. Nul doute que son profil défensif intéresse la direction des Bucks, dont le succès ces dernières saisons est basé sur la défense. Même si son inexpérience comme coach principal en NBA ne devrait probablement pas faire de lui un des favoris pour le poste.

À noter aussi, toujours selon ESPN, que les dirigeants ont également rencontré Joseph Blair, assistant à Washington depuis 2021. L’ancien MVP de l’Euroleague en 2003 a notamment coaché les Rio Grande Valley Vipers , qu’il avait mené au titre en 2019.

Enfin, rappelons que les dirigeants auraient aussi Monty Williams dans leur viseur mais, pour l’instant, l’ancien coach des Suns se remet de son limogeage en famille.