Un dernier coloris pour la Nike Zoom GT Jump ?

Alors que les premières images d’une possible Nike Zoom GT Jump 2 ont commencé à fuiter, Nike va donner un dernier coup de pouce à la Nike Zoom GT Jump première du nom. Le modèle mis en avant pour ses qualités de confort et sa semelle généreuse bénéficie actuellement d’une belle exposition grâce aux performances de Nikola Jokic en playoffs, qui les porte régulièrement.

Suffisamment aux yeux de Nike pour imaginer ce nouveau coloris dessiné en l’honneur de l’ancien joueur chinois Yi Jianlian, ayant évolué en NBA de 2007 à 2012 avant de rejoindre les Guandong Southern Tigers, où il joue encore aujourd’hui.

La tige blanche et grise laisse apparaître des finitions dans un dégradé allant du rouge à l’orange qu’on retrouve également sur la semelle. Au niveau de la tirette, on retrouve les inscriptions « 06/28/2007 – NYC », soit la date et le lieu de sa Draft et « Forged in Fire ».

Plus d’infos à venir sur cette paire qui serait commercialisée à 180 dollars.

(Via SneakerNews)

—

