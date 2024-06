Nikola Jokic et les Nuggets à l’épreuve des Lakers « new look »

« Pour être honnête, je n’en retiens rien. Je ne m’en rappelle pas ». Voilà ce que Nikola Jokic a répondu hier, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il garde en mémoire de la défaite des Nuggets en finale de conférence face aux Lakers en 2020, dans la « bulle » d’Orlando.

Le message a le mérite d’être clair, à l’approche de ses retrouvailles avec la franchise californienne, le pivot serbe a tiré un trait sur la frustration d’il y a trois ans et se prépare à affronter une toute nouvelle équipe.

Même s’il reste quelques joueurs de cette époque, à commencer évidemment par LeBron James et Anthony Davis, l’effectif a beaucoup changé et Denver n’a plus affronté Los Angeles en saison régulière depuis début janvier, à l’époque où Russell Westbrook et d’autres faisaient encore partie de l’équipe « Purple & Gold ».

« Nous n’avons pas joué les Lakers dans cette configuration. Donc ça va vraiment être une nouvelle équipe pour nous, où tout va probablement être nouveau, différent. Ils jouent de façon incroyable dans ces playoffs. Depuis la trade deadline, ils jouent vraiment bien », a-t-il ajouté.

Une nouvelle histoire

Après avoir dompté Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns au premier tour puis sorti les Suns et Deandre Ayton en affichant un triple-double de moyenne, Nikola Jokic va donc s’attaquer à Anthony Davis, « un arrière dans un corps de 2m10 », a souligné son coéquipier Aaron Gordon. Le duel s’annonce électrique même si pour le « Joker », la série ne se résumera pas à cette opposition. Pour lui, les Nuggets sont en tout cas bien mieux armés qu’il y a trois ans.

« Nous sommes plus expérimentés. Nous sommes déjà passés par là. Nous sommes peut-être un peu plus, pas concentrés, mais nous jouons dans des environnements différents de celui de la bulle. Je pense donc que nous sommes plus expérimentés et que nous jouons un peu plus ensemble ».

Aux côtés de Jamal Murray et Michael Porter Jr, qui étaient déjà avec lui en 2020, Nikola Jokic peut désormais compter sur des lieutenants aguerris comme Aaron Gordon, Bruce Brown, le vétéran Jeff Green mais aussi Kentavious Caldwell-Pope, qui était avec les Lakers en 2020 et qui fut le facteur X du Game 6 remporté à Phoenix.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.