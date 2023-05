Entre Boston et Philadelphie, une rivalité placée sous le signe du Game 7

C’est ce soir, à 21h30, que se déroulera le deuxième Game 7 de ces playoffs 2023, accessoirement le seul des demi-finales de conférence. Il mettra aux prises les Celtics aux Sixers dans le Massachusetts et on ne peut pas dire que ce soit inhabituel, tant ces deux équipes nous ont offert de nombreuses rencontres de type « do or die » ou « win or go home ».

En effet, c’est déjà la 8e fois que Boston et Philadelphie s’affrontent lors d’un Game 7, ce qui constitue tout simplement un record NBA, alors que l’on recense dans le même temps un total (record) de 22 séries de playoffs entre les deux franchises jusqu’à présent (les C’s mènent 14-7).

Déjà le 8e match décisif entre les deux franchises

Une rivalité iconique donc, qui verra les Celtics tenter de se qualifier pour la 15e fois aux dépens de Sixers qui tenteront, eux, de gagner leur troisième Game 7 contre les joueurs celtes. Pour l’heure, on ne peut ainsi pas dire que Philly ait été en réussite lors de ces matchs couperets…

1959 : à domicile, Boston bat Syracuse (130-125).

: à domicile, Boston bat Syracuse (130-125). 1965 : à domicile, Boston bat Philadelphie (110-109).

: à domicile, Boston bat Philadelphie (110-109). 1968 : à l’extérieur, Boston bat Philadelphie (100-96).

: à l’extérieur, Boston bat Philadelphie (100-96). 1977 : à domicile, Philadelphie bat Boston (83-77).

: à domicile, Philadelphie bat Boston (83-77). 1981 : à domicile, Boston bat Philadelphie (91-90).

: à domicile, Boston bat Philadelphie (91-90). 1982 : à l’extérieur, Philadelphie bat Boston (120-106).

: à l’extérieur, Philadelphie bat Boston (120-106). 2012 : à domicile, Boston bat Philadelphie (85-75).

: à domicile, Boston bat Philadelphie (85-75). 2023 : Boston reçoit Philadelphie…

Toujours au rayon des anecdotes, sur les 146 Game 7 recensés dans l’histoire, notons que l’équipe à domicile s’est imposée à 110 reprises, contre seulement 36 pour l’équipe à l’extérieur, ce qui nous donne un joli 75% de chances de qualification pour Boston, d’après cet historique.

Enfin, Joel Embiid et James Harden possèdent respectivement un bilan de 0-2 et 3-2 dans les Game 7, tandis que Doc Rivers en est à 6-9 en tant que coach, avec surtout quatre défaites de suite et aucune victoire à l’extérieur. Pour ce qui est du duo Jayson Tatum — Jaylen Brown, il affiche un bilan de 4-1 dans les Game 7, pendant que Joe Mazzulla dirigera le premier match de ce type sur un banc NBA.