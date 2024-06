Comment PJ Tucker a changé la communication à Philadelphie

La scène a marqué. Dans le Game 4 contre les Celtics, PJ Tucker a secoué Joel Embiid. Une image qui symbolise en quelque sorte le travail mental du champion 2021 à Philadelphie.

Si sportivement, Tucker a réalisé une saison régulière très discrète (3.5 points de moyenne), en coulisses, en revanche, il a travaillé pour changer la mentalité de ce groupe. Dès le training camp, il a voulu imposer sa communication et la transmettre à tout le monde.

« Je pense que c’est le sujet principal dont j’ai parlé toute l’année », confie-t-il à NBC Sports. « On devait mieux communiquer et continuer à le faire toute la saison. Avec le recul, on a fait du chemin depuis le début de saison. On n’a pas cessé d’en parler pendant la saison et même si on n’y pense plus, ça fonctionne. »

La preuve avec Tobias Harris, visiblement influencé par Tucker. « Tobias parle bien plus désormais », remarque l’ancien joueur de Houston et Miami. « Il s’est adapté. Le groupe a totalement changé depuis ces journées. »

PJ Tucker pousse Joel Embiid à s’ouvrir davantage

Mais le joueur le plus important et le plus difficile peut-être a remodelé, c’était Joel Embiid. Leader sur le parquet avec son physique et ses performances, le MVP 2023 n’est pas le plus loquace, loin de là. « Encore maintenant, il ne parle pas beaucoup », constate l’intérieur. « Ce sont ses actions qui parlent pour lui. »

Néanmoins, avec Tucker près de lui, le Camerounais, qui n’aime pas les sorties au restaurant, s’est ouvert davantage. Du moins, il ne se coupe pas du groupe, ce qui est essentiel pour Doc Rivers.

« Joel n’est pas toujours bavard et c’est souvent un solitaire », décrit l’ancien coach des Celtics. « C’est un effort pour qu’il se donne à l’équipe. Ce n’est pas nécessaire de diriger une équipe en criant. Il suffit de se donner aux uns et aux autres, surtout quand on est le meilleur joueur. C’est tellement facile de se dire qu’on est le meilleur donc de s’isoler. Là, ce n’est pas le cas et ça aide. »

Merci qui ? Merci PJ Tucker ! « Les gens ne se rendent pas compte du temps qu’il a fallu pour en arriver là », glisse le bulldog des Sixers. « C’est un processus au fil des mois, de la saison, des hauts et des bas, des blessures… On a pris du plaisir à construire cette équipe, et maintenant, il s’agit de gagner. »

P.J. Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 TOR 17 5 50.0 0.0 57.1 0.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.8 2012-13 PHX 79 24 47.3 31.4 74.4 1.7 2.8 4.4 1.4 1.8 0.8 0.9 0.2 6.4 2013-14 PHX 81 31 43.1 38.7 77.6 2.0 4.5 6.5 1.7 2.5 1.4 1.3 0.3 9.4 2014-15 PHX 78 31 43.8 34.5 72.7 1.5 5.0 6.4 1.6 2.3 1.4 1.2 0.3 9.1 2015-16 PHX 82 31 41.1 33.0 74.6 2.0 4.2 6.2 2.2 2.5 1.3 1.4 0.2 8.0 2016-17 * All Teams 81 28 41.3 35.7 77.4 1.4 4.4 5.8 1.2 2.4 1.4 0.8 0.2 6.7 2016-17 * PHX 57 29 41.5 33.8 79.2 1.7 4.4 6.0 1.3 2.5 1.5 0.9 0.3 7.0 2016-17 * TOR 24 25 40.6 40.0 68.8 1.0 4.4 5.4 1.1 2.2 1.3 0.6 0.2 5.8 2017-18 HOU 82 28 39.0 37.1 71.7 1.1 4.4 5.6 0.9 2.5 1.0 0.9 0.3 6.1 2018-19 HOU 82 34 39.6 37.7 69.5 1.5 4.4 5.8 1.2 3.1 1.6 0.8 0.5 7.3 2019-20 HOU 72 34 41.5 35.8 81.3 1.6 5.1 6.6 1.6 3.2 1.1 1.0 0.5 6.9 2020-21 * All Teams 52 26 37.3 33.6 75.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.4 0.8 0.8 0.4 3.7 2020-21 * HOU 32 30 36.6 31.4 78.3 1.0 3.6 4.6 1.4 2.8 0.9 1.0 0.6 4.4 2020-21 * MIL 20 20 39.1 39.4 60.0 0.9 1.9 2.8 0.8 1.7 0.5 0.4 0.1 2.6 2021-22 MIA 71 28 48.4 41.5 73.8 1.4 4.0 5.5 2.1 2.3 0.8 0.9 0.2 7.6 2022-23 PHL 75 26 42.7 39.3 82.6 1.3 2.7 3.9 0.8 2.4 0.5 0.6 0.2 3.6 2023-24 * All Teams 31 16 36.0 37.1 100.0 0.9 1.8 2.7 0.5 1.7 0.5 0.3 0.2 1.7 2023-24 * LAC 28 15 35.6 36.7 100.0 1.0 1.6 2.5 0.6 1.6 0.5 0.2 0.2 1.6 2023-24 * PHL 3 22 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 3.0 1.0 0.7 0.7 2.0 Total 883 28 42.5 36.6 75.0 1.5 3.9 5.4 1.4 2.4 1.1 0.9 0.3 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.