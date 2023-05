« Cette action à 3-points, c’est de la volonté, de la détermination, l’envie de gagner. » La description faite par PJ Tucker colle bien à la réalité des images. À environ une minute de la fin du temps réglementaire du Game 4 face aux Celtics, l’ailier-fort a arraché un rebond offensif, après un « airball » de Tobias Harris, et a remis dedans avec la faute pour égaliser (105-105).

« Je venais juste de rentrer dans le match, donc je devais laisser une empreinte d’une manière ou d’une autre », développe le joueur de 38 ans, auteur de six points dans l’ensemble. Son empreinte a dépassé ce seul rebond offensif. Car dans la foulée de son action décisive, il est allé souffler dans les oreilles de son leader, Joel Embiid.

L’explication ? Avant que Tobias Harris n’hérite du tir sur la possession, Joel Embiid avait multiplié les feintes au poste, devant Al Horford, mais avait préféré lâcher le cuir sans tenter sa chance. Le message de PJ Tucker était donc de pousser son coéquipier à rester agressif.

« Personne ne peut tenir Joel en un-contre-un. Il n’y a aucun moyen de le faire, je suis désolé. Ce n’est pas manquer de respect à Al ou qui que ce soit d’autre. Mais j’ai défendu sur lui durant de nombreuses années, et quand il est agressif et sûr de lui, c’est impossible. Je l’ai vu deux ou trois fois de suite ne pas l’être, on ne peut pas se le permettre. Pas avec une saison en jeu », affiche le « role player ».

Usé physiquement

Le manque d’agressivité de Joel Embiid sur cette action peut s’expliquer par la fatigue du joueur, penché avec les mains sur les genoux au moment où PJ Tucker s’est adressé à lui.

« Le fait d’avoir beaucoup joué m’a un peu usé vers la fin. J’ai récupéré en prolongation et j’ai recommencé à être agressif », confie le pivot, auteur de 4 de ses 34 points en prolongation et de la passe décisive pour le shoot clé de James Harden, après avoir attiré la prise à deux. Avec cette prolongation, il a joué un total de 46 minutes, ce qui est conséquent pour lui, qui revient tout juste d’un passage de deux semaines à l’infirmerie.

En plus de ce gros temps de jeu, après déjà 39 minutes disputées lors du match précédent, Joel Embiid a souffert face à la défense de son ancien coéquipier, Al Horford. Le joueur des Sixers a bien signé un nouveau gros double-double à 34 points et 13 rebonds mais il a été dominé dans le quatrième quart-temps par l’intérieur des Celtics, qui l’a contré trois fois dans la période, conclu avec deux petits points (1/6) par le MVP de la saison régulière…

Malgré ce passage compliqué, Philly s’en est donc sorti. « On a fait les bons choix quand on en avait besoin. PJ a pris un gros rebond offensif, le tir de James évidemment. Ils ont rentré beaucoup de tirs difficiles toute la soirée. On a tenu bon, c’est ce qu’on a fait tout au long de la saison. Se serrer les coudes, se battre contre n’importe quoi – être menés de cinq points à deux minutes de la fin – c’est énorme pour nous. On sait qu’on n’a pas joué à notre meilleur niveau », développe l’intérieur.

Sa performance personnelle ? « J’ai été terrible ce soir. Je dois être meilleur et je vais l’être. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 Total 394 32 50.1 33.7 81.9 2.2 8.9 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.