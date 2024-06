Le MVP de la nuit | LeBron James, le tombeur des champions

Il n’est pas à 100%, et sans doute qu’il va passer tout l’été aux soins, mais LeBron James, même diminué, reste l’un des meilleurs joueurs du monde. Cette nuit, il a signé sans doute son meilleur match de ces playoffs avec 30 points, 9 rebonds et 9 passes ! A 10 sur 14 aux tirs en 43 minutes. Sans rien forcer, ou presque.

LeBron n’est pourtant plus la première option des Lakers. Anthony Davis prend plus de tirs que lui, et Austin Reaves joue davantage le un-contre-un que lui, mais lorsqu’il s’agit d’enfoncer un défenseur au poste bas, ou de lancer la contre-attaque, il reste le numéro 1 de son équipe. Et quand il s’agit d’éliminer les Warriors de Stephen Curry, personne n’a fait mieux puisque c’est la deuxième fois qu’il a la peau de Golden State, après les Finals de 2016.

LeBron James, recordman des séries remportées en playoffs

« Quand LeBron donne le ton, on sait qu’on est entre de bonnes mains » résume Lonnie Walker IV, le facteur X de cette série. « On est là pour le suivre. Nous sommes des « role players » et on sait ce qu’on doit faire. »

Cette victoire, et cette qualification restera dans les annales, car c’est sa 41e série remportée en carrière, et personne ne fait mieux dans l’histoire. C’est une de plus que Derek Fisher, l’ancien recordman. Avec ses 9 rebonds, il grimpe aussi à la 4e place du classement des meilleurs rebondeurs de l’histoire des playoffs. LeBron James continue de défier le temps, et sa justesse dans ces playoffs est impressionnante. Il se comporte comme un chef et même un formateur, au milieu de joueurs qui n’ont jamais connu ce niveau, comme Lonnie Walker IV, Jarred Vanderbilt ou encore Austin Reaves et Rui Hachimura.

« Beaucoup de nos joueurs n’avaient pas connu de matches comme ça » rappelle-t-il lors de l’interview d’après-match. « Après le Game 5, je savais qu’il fallait que je sois plus agressif, tout en étant très efficace et stratégique dans ma manière de jouer. C’était un grand moment ! »

L’opposition de style face aux Nuggets

Au prochain tour, comme en 2020 dans la « bulle », les Lakers vont retrouver les Nuggets. Une vraie opposition de style entre la meilleure défense des playoffs et la meilleure attaque. Une fois de plus, les Lakers n’auront pas l’avantage du terrain, mais LeBron James est confiant. Surtout avec quelques jours de repos supplémentaires.

« Ce sera une super série avec deux équipes très bien coachées » prévient-il. « Ils ont fini à la première place à l’Ouest, et ils ont dominé toute la saison. On a beaucoup de respect pour eux, au regard de ce qu’ils ont accompli et de ce qu’ils peuvent produire face à nous. Si nous ne sommes pas déterminés, on sera en difficulté. Cela commence mardi, et on va prendre ces quelques jours pour répéter ce qu’on doit faire. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.