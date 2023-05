Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly n’empêchent pas la défaite de Boulogne-Levallois à Cholet

Pour la première fois depuis un mois, Boulogne-Levallois et Victor Wembanyama sont tombés en championnat, vaincu sur le parquet d’une formation de Cholet qui su répondre présent pour s’imposer sur le fil (69-68).

Victor Wembanyama s’est pourtant encore démené avec 17 points à 8/16 au tir (dont 0/5 à 3-points), 15 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres pour 24 d’évaluation en 33 minutes. Malgré son match plein, il a également perdu 5 ballons en route et a surtout concédé la faute à la dernière seconde sur une remise en jeu sur Perry Ellis, qu’il venait de contrer une minute plus tôt, pour permettre à Cholet de s’imposer.

À ses côtés Bilal Coulibaly, également inscrit à la prochaine Draft, s’est lui aussi montré à son avantage en compilant 14 points à 6/11 au tir (dont 2/4 à 3-points), 4 rebonds, 5 passes décisives et 1 contre en 34 minutes. Il s’est notamment montré à son avantage lorsque Boulogne-Levallois a repris les devants au cours du dernier quart-temps. Insuffisant toutefois pour renverser des Choletais imprenables cette saison à la Meilleraie.

Dernier match de la saison régulière ce mardi à domicile pour « Wemby » et ses coéquipiers, face au Paris Basket.