Aux enchères, une carte de Bill Russell atteint 660 000 dollars

La folie des enchères autour de produits dérivés lié au milieu du sport professionnel continue de faire tomber des records. Cette fois, c’est l’univers des cartes de joueur de basket, également en plein boom, qui a fait parler de lui à la suite d’une mise aux enchères organisée par PWCC Marketplace.

Une carte de Bill Russell mettant en lumière la légende des Celtics, décédée le 31 juillet 2022, lors de sa saison rookie en 1956/57, a été vendue à 660 000 dollars.

Elle fait désormais partie du Top 3 des cartes de basket vintage (avant 1980) les plus chères du monde derrière une carte de Wilt Chamberlain (vendue 670 000 dollars en juin dernier) et de George Mikan (800 000 dollars en mars 2022), les deux également lors de leur saison rookie, respectivement en 1961 et 1948.

Cette nouvelle vente record met également en lumière l’aspect spéculatif de ce milieu qui n’est pas uniquement fréquenté par de riches passionnés de sport. L’approche peut aussi être plus « business », avec l’objectif de réaliser des plus-values à la revente, comme c’est le cas pour cette carte de Bill Russell qui avait déjà fait l’objet d’une vente aux enchères en mars de 2021. Elle avait alors été vendue pour 630 000 dollars, devenant à l’époque la carte de Bill Russell la plus chère de l’histoire.

Du fait de leur rareté, les maillots et autres produits dérivés liés à la carrière de Bill Russell ont toujours eu beaucoup de valeur. En juin 2021, la légende en avait eu la confirmation lorsqu’il a ressorti 700 articles parmi les plus précieux de sa collection personnelle pour une vente exceptionnelle dont les fonds récoltés allaient revenir à des œuvres de bienfaisance. Celle-ci, qui s’était étalée sur plusieurs fois, avait ainsi rapporté 9 millions de dollars !