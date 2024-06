Avec ce code promo, profitez de -25% sur tout le Nike Store !

Du 9 au 16 mai 2023, Nike propose de profiter de -25% sur tous les produits, même les nouveautés et les soldés. Au total, cela concerne plus de 6 000 produits, et la liste complète des promos est sur cette page.

Pour cela, trois conditions :

– être membre, et une simple adresse email suffit ;

– effectuer un achat minimum de 50 euros ;

– utilisez le code promo SHINE23 au moment de payer.

Du côté des chaussures, on trouve des Air Jordan dans la catégorie Lifestyle, et la plupart des nouveaux modèles pour jouer au basket comme la Luka 1, la Zion 2 ou encore la Zoom Freak 4.

Chaussures « Life Style »

Chaussures « Basket-ball »

Tout le Nike Store