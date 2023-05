Tom Thibodeau veut que ses Knicks lisent mieux le jeu

Un « fadeaway » impossible en fin de possession devant une grosse défense de Bam Adebayo, une faute offensive sur un écran mobile, une brique à 3-points… Voilà à quoi a ressemblé l’entame de rencontre de Julius Randle sur le parquet du Heat cette nuit.

L’intérieur des Knicks n’a pas beaucoup plus brillé par ses choix par la suite. Malgré un temps de jeu conséquent de 38 minutes, il s’est contenté de 10 points inscrits, avec un mauvais 4/15 aux tirs dont 0/5 de loin, et 14 rebonds.

Gêné par la densité physique de Bam Adebayo ? « Si c’est du un-contre-un, je ne m’inquiète pas vraiment de qui il s’agit pour être franc. Il s’agit plutôt de faire les bons choix lorsque la défense se resserre », analyse l’ailier fort, dont l’équipe a fini par s’incliner largement dans ce Game 3 (105-86).

Son discours rejoint celui de son coach. « Je trouve qu’on a été solides en défense », commence par livrer Tom Thibodeau, en rappelant que Miami tournait à 124 points de moyenne au premier tour face aux Bucks, contre 105 cette nuit.

« Mais offensivement, on n’a pas joué comme on le voulait. On a aussi besoin d’énergie en attaque. Et je ne mets pas cela sur le dos d’un joueur en particulier, car je pense que c’est le résultat d’un travail collectif », poursuit le coach. Sa formation vient de signer l’une de ses plus mauvaises prestations offensives de la saison, la pire en playoffs. Si Miami n’a shooté qu’à 39% de réussite, dont 22% à 3-points, New York a fait pire : 86 points inscrits à 34% (31/91), dont 20% de loin (8/40).

Si on ressort la balle, de bonnes choses vont arriver

« On n’a pas fait de ‘stops’ en début de match, donc on n’a pas pu obtenir de paniers faciles. On en a payé le prix. Les duels étaient différents donc il faut lire le jeu. Et lorsqu’on pénètre, ils vont nous tomber dessus et il faut faire confiance à la passe. Donc ce n’est pas une question de qui on attaque mais de lecture du jeu. Si on ressort la balle, de bonnes choses vont arriver, c’est le meilleur moyen de créer du rythme. Il faut d’abord créer de l’espace, puis du rythme », réclame le technicien new-yorkais, dont les joueurs n’ont généré que 15 modestes passes décisives.

Et qui ont échoué à instaurer ce rythme pendant la majeure partie de la soirée, créant des phases offensives parfois très pauvres avec trop de un-contre-un ou de tirs forcés.

« Tout le monde a cette responsabilité. Si on a trois joueurs bien placés et un gars qui ne l’est pas, alors c’est toute l’équipe qui en souffre donc tout le monde doit jouer son rôle. C’était plus important que le reste. Si on fait confiance à la passe, on va créer de bons tirs. On s’est enlisés et ça a été compliqué en attaque. Bravo à eux, ils ont bien défendu », finit par saluer Thibodeau qui attend une réaction des Knicks lors du match 4.