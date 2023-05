Sans forcer, le Heat prend l’avantage à domicile

On ne va pas être long, pour résumer ce troisième match entre New York et Miami : il n’y a… pas eu match. Première rencontre de la série jouée en Floride, ce Game 3 a effectivement vu le Heat survoler les débats, contre des Knicks, malgré trois jours de repos (et donc de préparation) après le Game 2, complètement à côté de la plaque.

Indigents à regarder en attaque, à l’image d’une adresse extérieure une nouvelle fois catastrophique (8/40), dépassés en défense contre un jeu collectif fluide, les hommes d’un Tom Thibodeau sérieusement dominé par Erik Spoelstra dans la bataille des coachs ont très vite coulé, comptant par exemple 18 points de retard dès le deuxième quart-temps, et jusqu’à 21 points dans le troisième…

Miami n’a même pas eu besoin de forcer, et s’offre ainsi une occasion en or de faire le break lundi, toujours à domicile. Côté Knicks, on se demande bien comment il est possible que les joueurs aient joué un match d’un tel enjeu avec une intensité aussi pathétique, surtout après leur victoire du Game 2. Un raté peut arriver, bien sûr, sauf que ce Game 3 était plutôt un énorme hors sujet de leur part, et les voilà alors quasiment dos au mur… Une nouvelle défaite au Game 4 et leur saison serait en très grand danger de toucher à sa fin ces prochains jours.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « momentum » a basculé en faveur du Heat. Le Game 2, s’il avait finalement été gagné par les Knicks dans le « money-time », offrait tout de même de bonnes certitudes aux joueurs de Miami, longtemps dans le match malgré l’absence de Jimmy Butler. Ce Game 3, remporté de manière autoritaire contre une équipe de New York submergée d’entrée et de toutes parts, a alors confirmé ce qu’on pensait : le Heat, dans cette série, est pour le moment la meilleure équipe. Ou du moins celle qui fait preuve de la meilleure maitrise, indépendamment des pépins physiques. Avec le retour de « Jimmy Buckets » désormais validé et encore un match à venir à la maison avant de repartir à New York pour la cinquième manche, le club de South Beach a en tout cas le « momentum » avec lui, et peut pousser les Knicks au bord du précipice, au Game 4 lundi.

– Les Knicks ont-ils oublié comment tirer à 3-points ? On fait évidemment preuve d’ironie ici, mais le problème n’en demeure pas moins sérieux, pour New York. Pire équipe des playoffs à l’issue du premier tour en ce qui concerne l’adresse extérieure, les Knicks ont touché le fond dans le Game 1 de cette série (7/34), avant de rassurer au match suivant (16/40). Malheureusement, cette deuxième manche n’était qu’un répit de courte durée dans un océan de maladresse, puisque les hommes de « Thibs », une nouvelle fois, ont sombré au large : 8/40 ! Le Heat aussi, d’ailleurs (7/32), mais les joueurs de Miami ont compensé avec une domination dans la peinture (50 à 36). Il y a urgence de régler la mire, à New York.

TOPS & FLOPS

✅ Jimmy Butler. Mis au repos au Game 1 après une frayeur à la cheville dans le quatrième quart-temps de la première manche, l’ailier du Heat est revenu, sans surprise, le couteau entre les dents. Sobre mais tranchant, il compile 28 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Le patron est de retour.

✅ Bam Adebayo. Solide match du pivot du Heat (17 points et 12 rebonds), qui a survolé son face-à-face contre Mitchell Robinson. La domination du pivot des Knicks contre la raquette des Cavaliers n’est qu’un doux et lointain souvenir…

✅ Jalen Brunson et Josh Hart. Pas beaucoup de points positifs à retenir de ce match pour New York, mais les deux anciens de Villanova en font partie, pour sûr, en compilant 35 points, 18 rebonds et 9 passes. Mais ils ont besoin d’aide…

⛔ Julius Randle. Sortie décevante de l’ailier-fort de New York, qui en plus d’être maladroit (10 points à 4/15 aux tirs) n’a pas fait preuve d’une grande volonté de faire les efforts, défensifs notamment. À ce stade des playoffs, c’est regrettable…

⛔ Tom Thibodeau. Bien sûr, le coach des Knicks n’est pas responsable de la faillite des joueurs sur le terrain, mais il a sa part de responsabilité dans le plan de jeu. Ou plutôt l’absence de plan de jeu. Quel était le plan en atatque ? Et en défense ? Pourquoi laisser Quentin Grimes en sortie de banc alors que l’équipe souffre cruellement de son manque d’adresse extérieure ? Bref, le technicien des Knicks s’est raté, comme son équipe. Après avoir « out-coaché » J.B Bickerstaff au premier tour, « Thibs » est sévèrement « out-coaché » par « Spo ».

LA SUITE

– Game 4 : dans la nuit de lundi à mardi (01h30), toujours à Miami.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.