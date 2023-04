Paul George frustré de rater le moment le plus important de la saison

La course contre-la-montre de Paul George pour revenir à la compétition avant la fin de la saison est bien entamée, alors que la série entre les Suns et les Clippers va attaquer la 4e manche ce week-end.

Si la série avait bien commencé pour les Californiens avec une première victoire lors du Game 1, la suite a été compliquée, entre la défaite du Game 2 marquée par une nouvelle blessure de choix, celle de Kawhi Leonard.

C’est à croire que ces Clippers sont maudits, et avant le Game 3, Paul George s’est confié sur la frustration de manquer le moment le plus important de la saison…

« Je suis au premier rang pour voir deux des meilleurs joueurs à mi-distance se rentrer dedans (Kevin Durant et Kawhi Leonard). Et c’est sympa à regarder », a-t-il concédé avant de reconnaître que c’était « la pire place » pour lui. « Parce que j’aurais tellement aimé en faire partie. Le simple fait d’aller sur le terrain et de voir la foule en délire. Je me suis dit : ‘Put…, je rate ça’. C’est le moment le plus important, avec la foule qui vire à la folie quand ils scorent, quand ils mettent un 3-points… Ils nous regardent tous et on leur répond, comme quand Russ score au poste et qu’il fait un « Rock The Baby », allant jusqu’à nous passer le bébé sur le banc. On passe juste du bon temps pendant le match. C’est pourquoi l’environnement des playoffs me manque tellement ».

PG n’a pas encore fait une croix sur un retour

Toujours en phase de rééducation après sa blessure au genou droit, Paul George a donné plus de détails sur l’évolution de sa santé. L’occasion pour lui de rappeler qu’il n’était pas encore prêt, même si on l’a régulièrement vu s’entraîner avant les matches, signe d’un retour imminent… ou pas.

« Je me bats et je continue de me battre six jours sur sept, à essayer de faire en sorte que ça marche, à me tuer en faisant une tonne de cardio, du conditionnement physique, et tout simplement en essayant de cocher autant de cases que je peux. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Du genre : ‘Voyons si je peux faire du jogging, si je peux sauter, si je peux bosser ma vivacité sur mes mouvements latéraux en défense, si je peux sauter et atterrir sur mes deux pieds’, je me vois juste progresser par rapport à ce que je peux faire. Maintenant, ce que les gens ont vu, c’étaient des déplacements latéraux, des changements de direction, du shoot… »

Paul George a également expliqué qu’il avait bossé son cardio de façon à ce qu’il puisse revenir sur le terrain et tenir le coup sur le plan de l’endurance une fois qu’il aura le feu vert. Son dernier mot est pour la « Clipper Nation », pour leur assurer qu’il n’a pas abandonné l’idée de revenir sur le terrain durant ces playoffs.

« Je tente de revenir sur le terrain pour soutenir mes gars et être là dans les tranchées avec eux. Je travaille tous les jours, je m’entraîne comme un fou. Je suis en pleine forme en ce moment. Quand le moment sera venu, je reviendrai avec les troupes, pour essayer de remporter ce trophée ».

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 Total 793 34 43.7 38.1 85.0 0.9 5.5 6.4 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.