Créateur d’Ethics Brand, Langston Galloway remercie Kyrie Irving pour son coup de pouce

En mars 2020, la pandémie de Covid a mis tout le monde sous cloche, bouleversant brusquement les habitudes et le quotidien professionnel de chacun. Pour l’ancien joueur NBA Langston Galloway et sa femme Sabrina, également basketteuse, le confinement a aussi eu un aspect positif puisqu’il a permis au couple de peaufiner le lancement de leur première marque, baptisée « Ethics Brand ».

Le meneur de 31 ans, qui a passé sa saison au College Park Skyhawks d’Atlanta en G-League, a grandi avec des pieds plats et a donc constamment cherché des modèles qui pouvaient lui aller, jusqu’à créer sa propre marque pour concevoir le modèle parfait de son point de vue. Il a également voulu que ses créations aient une touche « vegan » après avoir changé son régime alimentaire il y a six ans et en avoir constaté les bénéfices.

Suivre sa propre voie

Après la IgONE, « Ethics Brand » a donc commencé à commercialiser la IgTWO ces dernières semaines. Plus basse que la précédente, la paire est composée d’une tige en nylon, avec une base recouverte d’un daim superposé cousu à la main, en accord avec les objectifs qui ont guidés le couple dans la conception cette IgTWO, destinée autant aux femmes qu’aux hommes, pour toutes les tailles, entre performance et éco-responsabilité.

« Lorsqu’on veut créer un produit, la première chose à faire est de créer quelque chose de durable sur le marché. Parce que nous pouvons finir comme tout le monde et nous noyer dans la masse. Ou nous pouvons suivre notre propre voie. C’est ce que nous voulions faire, suivre notre propre voie et nous mettre en valeur. Pouvoir dire : ‘Regardez, nous pouvons créer quelque chose qui change la dimension et la direction dans la manière de créer des chaussures de basket’ », a-t-il expliqué.

Le premier moment « viral » de la marque

La paire a été testée pendant un an avant de voir le jour, et la marque a aussi reçu un coup de pouce de la part de Kyrie Irving. Le meneur des Mavs dont la collaboration avec Nike a pris fin prématurément en cours de saison, a en effet porté des IgTWO lors d’un entraînement avant un match de saison régulière.

Une façon de donner un peu de force et « d’amour » à Ethics Brand . Un petit geste pour la star qui veut dire beaucoup pour Langston Galloway l’entrepreneur.

« J’apprécie vraiment qu’il soutienne la marque. C’est ce que vous recherchez en tant que fondateur d’une marque, c’est avoir un moment viral comme celui-ci. C’était notre premier moment viral. Je sais qu’il y en aura d’autres », a-t-il ajouté. « Le simple fait de voir un autre athlète mettre des baskets à l’honneur, alors qu’il avait sa propre ligne qu’il dirigeait, et maintenant de pouvoir montrer un peu d’amour à un entrepreneur, à un pionnier dans ce domaine, j’apprécie vraiment ce soutien. Parce que notre marque est faite pour les joueurs et par les joueurs ».

La paire est disponible au prix de 120 dollars sur le site d’Ethics.